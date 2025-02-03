CHP'li Çakır'dan Ümit Özdağ'a destek - Son Dakika
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CHP'li Çakır'dan Ümit Özdağ'a destek

Hasan Ufuk Çakır, Ümit Özdağ'ın anayasal haklarının çiğnendiğini belirterek desteklediğini açıkladı.

03.02.2025 18:16
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(TBMM) - CHP Mersin Milletvekilli Hasan Ufuk Çakır, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Özdağ'ın anayasal ve yasal hakları çiğnenmiştir. Ümit Özdağ'ın yanındayız" ifadesini kullandı.

CHP Mersin Milletvekilli Hasan Ufuk Çakır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, adaletin herkese lazım olacağını belirterek, Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret ettiğini belirtti. Çakır, "Özdağ'ın bütün yurtseverlere selamlarını iletiyorum. Ümit Özdağ'ı çok dinç, morali çok yüksek ve gayet zinde buldum. 'Ben burada Öcalan için rehin tutuluyorum' dedi ve ekledi 'Benim Silivri'de bulunuşumun nedeni Türkiye Cumhuriyeti'nin milli üniter laik devlet yapısını çok uluslu bir devlete çevirerek milletimizin birliğini devletimizin bütünlüğünü parçalanmasının bir projesidir. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ buna direnmektedir' diyor kendisi" ifadesini kullandı.

"Düşman hukuku uygulandığını söylüyor"

Çakır, Özdağ'ı yıllardır tanıdığını ifade ederek, Özdağ'ın Türkiye'nin güvenliği konusunda çok sayıda kitabı bulunduğunu, şimdi ise çok sayıda terör örgütü üyesiyle birlikte Silivri Cezaevi'nde tutulduğunu kaydetti. Çakır, "Siyaset yapılacaksa devlet memurları özellikle Cumhuriyet savcıları ve yargı mensupları cübbelerini çıkarması gerekir. Cübbelerinizi çıkarın ve siyaseti öyle yapın. Ümit Özdağ 'Düşman hukuku uygulanarak tutuklandım' diyor. Özdağ'ın anayasal ve yasal hakları çiğnenmiştir. Ümit Özdağ'ın yanındayız" ifadesini kullandı.

Çakır, "Şimdi Türkiye'de ne yapılmak isteniyor? Bugün Kuzey Irak'ta ve Suriye'de binlerce memleketimizden kandırılmış Kürt çocuklarını PKK'nın emrine sokuyorlar. Kimin adına emperyalist güçlerin paralı askerleri olması adına. Bizim milletimizin Kürt halkıyla hiçbir sorunu yok bizim milletimizin PKK terör örgütü ve emperyalist uşaklarına karşı bir sorunu var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Çakır'dan Ümit Özdağ'a destek - Son Dakika

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