CHP'li Deniz'den AKP'ye Tepki

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(MANİSA)- CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in "Başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun" açıklamalarına tepki gösterdi. Deniz, "Aslında bu AKP yöneticilerinin hayata bakışı. Her şeyi oya devşirmek anlamında yapıyorlar" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in partisinin Çamlıhemşin İlçe Kongresi'nde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, ilçe kongresinde başsağlığı dilemek için vefat edenlerin yakınlarını aradıklarını belirterek, "Başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun. Bedava siyaset. Senin aradığın kişi ve onun ailesi hayatta seni unutmaz" ifadelerini kullanmıştı.

"AKP yöneticilerinin hayata bakışı"

Manisa'da ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şunları söyledi:

"Sayın Başkan'ın açıklamaları aslında trajikomik bir olay. Başsağlığı dilekleri için biz de arıyoruz ama bunu bir oya devşirmek anlamında yapmıyoruz. İnsani bir olay. Bazı cenazelere gidemeyebiliyoruz. Çünkü il genelinde çok sayıda ölüm oluyor. Bunlar gidemediklerimizde telefon açıyoruz. Aslında bu AKP yöneticilerinin hayata bakışı. Her şeyi oya devşirmek anlamında yapıyorlar. Biz Rize'de dağıtmış olduğumuz hiçbir yardımı reklam yapmadık. Görüntülerini bile arkadaşların paylaşmasını yasakladık. Fakat bunlar sosyal yardım anlamında devletin imkanlarıyla yapmış oldukları her türlü yardımı bile AKP'nin yardımıymış gibi halka öyle sunmaya başladılar. Bu bakış açısı da AKP'nin aslında son dönemde yapmış olduğu gerilemenin de bir göstergesidir. Artık buralardan medet umarak yani en insani ilişkiyi bile sanki oya devşiriyormuşuz gibi çalışma yapmaktan dolayı elde ettikleri, yapmış oldukları açıklamalardan bir tanesidir.

"En güzel itiraflarından da bir tanesi"

Daha önce de Sayın Başkan'ın bu tür açıklamaları olmuştu. Bunu bir fıkra olarak da değerlendirebiliriz. Belki Sayın İl Başkanı espri yapmaya çalışmıştır. Çünkü espriden başka bir anlama taşımamaktadır. Bu kadar basit insani olan bir olayı oya devşirme gibi sunmanın da başka ne anlamı olabilir diye düşünüyorum. En iyi anlamı olarak da espri yapmış olduğunu düşünüyoruz. Artık siyaset yapma şansları, politika üretme şansları, ülkeyi hizmet etme şansları, ülkeyi bir yere getirme şansları kalmadığı için en ufak insani ilişkileri bile bu şekilde kullanmanın peşindeler. Gerçi AKP'nin 22 yıllık iktidarı boyunca yapmış olduğu ötekileştirmeler, ayrıştırmalar, yoksulluklar daha çok insanı yoksul yaparak insanları daha çok böyle sosyal yardımlara mahkum ederek ülkeyi yönetmeye çalıştılar. Bu sözcükte aslında bunun en güzel itiraflarından da bir tanesidir. Sayın Başkan'a da bu gerçeği kendisi vurgulamış olduğundan dolayı da teşekkür ediyoruz."