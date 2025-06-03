CHP'li Durmaz'dan TMO eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Durmaz'dan TMO eleştirisi

Haberin Videosunu İzleyin
03.06.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li Durmaz\'dan TMO eleştirisi
Haber Videosu

TMO'nun buğday ve arpa fiyatlarını sosyal medya ile açıklamasını eleştiren Durmaz, üreticinin umudunu kaybettiğini vurguladı.

(ANKARA) – CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarının, kamuoyuna Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden açıklanmasına ilişkin "Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı veya Bakan seviyesinde duyurulan fiyatların bu yıl ikinci kez sadece sosyal medya üzerinden açıklanması, iktidarın bu fiyatlardan memnun olmadığını itiraf ettiğinin de göstergesidir. Ama çiftçi zaten memnun değil; üretici sahipsiz, emeği değersizleştirilmiş, umudu tüketilmiştir" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, TMO tarafından 2025 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarının, kamuoyuna Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğunu söyleyerek, bu yöntemin kendisi dahi başlı başına bir mesaj olduğunu belirtti. Durmaz, hükümet ile üreticinin karşı karşıya olduğu sorunların ciddiyetini görmekten imtina ettiğini dile getirdi. Durmaz, şunları kaydetti:

"Makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 TL, arpa içinse 11 bin TL fiyat belirlenmiş, buna ton başına 2 bin 520 TL destek ödemesi eklenmiştir. Ancak bu artış oranları, buğdayda yüzde 22,7, arpada yüzde 37,5 seviyesinde kalmıştır. TÜİK'in dahi açıklamak zorunda kaldığı yüksek enflasyon ortamında, bu artışlar gerçekçi değil, yetersiz ve adaletsizdir. Çiftçi; gübreye, mazota, tohuma, ilaca gelen zamların altında ezilmiştir. Üretici, sadece üretmekle kalmıyor, aynı zamanda depolama, nakliye, işçilik ve finansman baskısıyla da boğuşuyor. Böyle bir ortamda, hububat fiyatlarının destek dahil 16 bin TL seviyelerinde tutulması, çiftçiye 'üretme' demektir.

Çiftçi memnun değil, üretici sahipsiz, emeği değersizleştirilmiş, umudu tüketilmiştir"

Öte yandan, geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı veya Bakan seviyesinde duyurulan fiyatların bu yıl ikinci kez sadece sosyal medya üzerinden açıklanması, iktidarın bu fiyatlardan memnun olmadığını itiraf ettiğinin de göstergesidir. Ama çiftçi zaten memnun değil; üretici sahipsiz, emeği değersizleştirilmiş, umudu tüketilmiştir.

Açıklanan alım fiyatları yeniden gözden geçirilmeli, girdi maliyetleriyle uyumlu, en az yüzde 50 artış hedeflenmeli, destekler alım fiyatının parçası gibi sunulmamalı; çiftçiye ayrı ve net olarak yansıtılmalıdır. Ödeme süreleri 30 günü geçmemeli, TMO ödemeleri hızlı ve güvence altında yapmalıdır. CHP olarak biz, üretimin sürdürülebilirliği için her zaman çiftçinin yanındayız. Bu ülke ithalatla değil, emekle kalkınır. Tarım stratejik bir alandır ve ihmalin bedelini sadece üretici değil, tüm halk öder."

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Milletvekili, Kadim Durmaz, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Medya, Tokat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Durmaz'dan TMO eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:39:30. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Durmaz'dan TMO eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.