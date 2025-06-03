CHP\'li Durmaz\'dan TMO eleştirisi

(ANKARA) – CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarının, kamuoyuna Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden açıklanmasına ilişkin "Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı veya Bakan seviyesinde duyurulan fiyatların bu yıl ikinci kez sadece sosyal medya üzerinden açıklanması, iktidarın bu fiyatlardan memnun olmadığını itiraf ettiğinin de göstergesidir. Ama çiftçi zaten memnun değil; üretici sahipsiz, emeği değersizleştirilmiş, umudu tüketilmiştir" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, TMO tarafından 2025 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarının, kamuoyuna Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğunu söyleyerek, bu yöntemin kendisi dahi başlı başına bir mesaj olduğunu belirtti. Durmaz, hükümet ile üreticinin karşı karşıya olduğu sorunların ciddiyetini görmekten imtina ettiğini dile getirdi. Durmaz, şunları kaydetti:

"Makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 TL, arpa içinse 11 bin TL fiyat belirlenmiş, buna ton başına 2 bin 520 TL destek ödemesi eklenmiştir. Ancak bu artış oranları, buğdayda yüzde 22,7, arpada yüzde 37,5 seviyesinde kalmıştır. TÜİK'in dahi açıklamak zorunda kaldığı yüksek enflasyon ortamında, bu artışlar gerçekçi değil, yetersiz ve adaletsizdir. Çiftçi; gübreye, mazota, tohuma, ilaca gelen zamların altında ezilmiştir. Üretici, sadece üretmekle kalmıyor, aynı zamanda depolama, nakliye, işçilik ve finansman baskısıyla da boğuşuyor. Böyle bir ortamda, hububat fiyatlarının destek dahil 16 bin TL seviyelerinde tutulması, çiftçiye 'üretme' demektir.

Çiftçi memnun değil, üretici sahipsiz, emeği değersizleştirilmiş, umudu tüketilmiştir"

Öte yandan, geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı veya Bakan seviyesinde duyurulan fiyatların bu yıl ikinci kez sadece sosyal medya üzerinden açıklanması, iktidarın bu fiyatlardan memnun olmadığını itiraf ettiğinin de göstergesidir. Ama çiftçi zaten memnun değil; üretici sahipsiz, emeği değersizleştirilmiş, umudu tüketilmiştir.

Açıklanan alım fiyatları yeniden gözden geçirilmeli, girdi maliyetleriyle uyumlu, en az yüzde 50 artış hedeflenmeli, destekler alım fiyatının parçası gibi sunulmamalı; çiftçiye ayrı ve net olarak yansıtılmalıdır. Ödeme süreleri 30 günü geçmemeli, TMO ödemeleri hızlı ve güvence altında yapmalıdır. CHP olarak biz, üretimin sürdürülebilirliği için her zaman çiftçinin yanındayız. Bu ülke ithalatla değil, emekle kalkınır. Tarım stratejik bir alandır ve ihmalin bedelini sadece üretici değil, tüm halk öder."