CHP'li Emir'den Atamalara Sert Eleştiri - Son Dakika
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CHP'li Emir'den Atamalara Sert Eleştiri

Murat Emir, Cumhurbaşkanı'nın başdanışman atamalarını ve eğitim sorunlarını eleştirdi.

28.02.2025 16:09
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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, eski AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Vedat Demiröz ile Prof. Çağrı Erhan'ın Cumhurbaşkanı  Başdanışmanlığına atamasını eleştirerek, "Kim bu Vedat Demiröz? 2012 yılında FETÖ'nün dizinin dibinde oturduğu sırada MİT krizi de dershaneler krizi de olmuştu ama FETÖ'nün dizinin dibine oturmakta sakınca görmeyen Demiröz, örtülü ödeneğin başında Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı... Prof. Erhan'ın cevaplayamadığı sorular var geçmişinde. Kendisi David Keynes olarak bilinen ama asıl adı Alpaslan Demir olan ve ByLock'u kuran kişiyle ev arkadaşı üniversiten" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye adına üzüntüye düşeceği olaylara tanık olduklarını belirterek, "Güya FETÖ'yle mücadele ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletini ordusuyla, yargısıyla, tüm devlet kurumlarıyla, iş dünyasıyla FETÖ'ye teslim ettiler. Sonrasında darbe girişimi... Sözde FETÖ'yle mücadele ediyorlar ama özüne baktığınızda parası, gücü, mevkisi olanın, saraydakilerle iş tutmuş olanın rahat rahat hayatına devam ettiği ama sahipsizlerin cezaevlerinde tutulduğu bir süreçten bahsediyoruz" dedi. Emir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı iki tane atama yaptı. Birisi Vedat Demiröz, eski milletvekili ve kendisi çok kritik bir göreve atandı, örtülü ödenekten sorumlu danışman olacak. Kim bu Vedat Demiröz? 2012 yılında FETÖ'nün dizinin dibine oturan Vedat Demiröz. FETÖ'nün dizinin dibinde oturduğu sırada MİT krizi de dershaneler krizi de olmuştu ama FETÖ'nün dizinin dibine oturmakta hiçbir sakınca görmeyen Demiröz, şimdi örtülü ödeneğin başında Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı. İşte sizin FETÖ'yle mücadeleniz, sahte FETÖ'yle açtığınız savaş… Siz, FETÖ'yle hep ortaktınız ve ortaklığınızı asla bitiremediniz. FETÖ'yle mücadeleniz yoksul, kimsesiz ve bir şekilde FETÖ terör örgütünün ağına düşmüş insanlar.

"Çağrı Erhan, Sayın Cumhurbaşkanının danışmanlığına atandı"

Diğer atama daha da garip; Prof. Çağrı Erhan. Atanıyor ama Erhan'ın cevaplayamadığı sorular var geçmişinde. Kendisi David Keynes olarak bilinen ama asıl adı Alpaslan Demir olan ve ByLock'u kuran kişiyle ev arkadaşı üniversiten. Bir ev düşünün, o evde 5 kişi kalıyorlar; birisi Talip Aydın. Talip Aydın kim, eski hakim şimdi FETÖ örgütünün BM nezdinde iletişimini yöneten bir kaçak. FETÖ kaçağı Talip Aydın. Diğeri Alparslan Demir bahsettik ByLock'un kurucusu. Diğeri Ahmet Böken, eski TRT Haber Dairesi Başkanı. Tabii çünkü bütün devlet kurumları onlara açık olduğu için TRT Haber Dairesi gibi en kritik yere bir FETÖ'cüyü oturtmak gerekiyordu. Yine Tarık Toros o da bugün kaçak. Zamanın Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni. Diğeri Çağrı Erhan. Şimdi o Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanının danışmanlığına atandı. Tencere yuvarlandı kapağını buldu."

"Milli Eğitim Bakanı bu ülke için bir milli güvenlik sorunudur"

Emir, "Milli eğitimi yap-boz tahtasına çevirdiler. Çocuklarımızın güvencesiz okullarda, güvenliğinin olmadığı okullarda, tuvaletlerin ve sınıfların temizlenmediği okullarda, bir öğün yemeği bulamadıkları aç derse girdikleri ve büyük bir kısmının okula da aç gittiği bir ortamda maalesef Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlarla baş etmek zorundayken, bu sorunları çözmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı şu anda bütün işi gücü bırakmış ramazan ayında çocuklar ne yapacak diye düşünüyor. Yeter bırakın artık din istismarcılığını. Sizin yüzünüzden çocuklarımız dinden soğuyorlar. Milli Eğitim Bakanı bu ülke için bir milli güvenlik sorunudur. Bir gün daha o koltukta oturması artık mümkün olmamalıdır" ifadesini kullandı.

"Neredesin Mehmet Şimşek, çık bu büyümenin hesabını ver"

Emir, "Türkiye ekonomisi maalesef gittikçe bataklığa saplanıyor. Yaptıkları ekonomik model tutmadı. Enflasyonu düşüreceğiz dedikleri program çalışmıyor. Ne tasarruf yaptılar ne ekonomide verimliliği arttırdılar. Ne katma değeri yüksek ihracat ürünlerini geliştirebiliyorlar ne de devletin daha etkin çalışmasını sağlayabiliyorlar... Bir acı göstergeyi daha yeni TÜİK yayınladı, büyüme rakamları. Bakın Türkiye son bir ayda yüzde 3 büyümüş ve 2024 toplam büyümesi yüzde 3,2. hedefleri neydi 5.5. Şu anda yüzde 3 büyümüş bir Türkiye var. ve Türkiye ekonomisinin o büyümesinin altına baktığınzda gerçek büyümenin inşaattan geldiğini anlıyorsunuz. Niye çünkü deprem oldu. Türkiye gibi nüfusu genç, nüfus artış hızı belirli bir noktada olan ülkede yüzde 3 büyüme yetmez. Bu büyüme sayılmaz. Yüzde 5'in altında olan her büyüme rakamı aslında küçülmedir. Gerçekte yoksullaşmadır. Bu son derece çarpıcı bir rakam olarak önlerinde durmaktadır. Savaştaki Rusya yüzde 4,1, savaştaki Ukrayna yüzde 3,6 büyüdü. ve biz dünya büyüme rakamlarında dünya 5'incisi olduk. Bizden önce Suriye, Güney Sudan, Arjantin ve Zimbabwe var. Utanın. Neredesin Mehmet Şimşek, çık bu büyümenin hesabını ver. Çık enflasyonun niye düşmediğinin hesabını ver. Çık TÜSİAD Başkanının elleri kelepçeli adliye koridorlarında gezdirildiği bir ülkede enflasyon düşer mi, işsizlik düşer mi, dış yatırım gelir mi bunların cevabını ver. Gel milletin karşısına geç yapamadığının hesabını ver" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Vedat Demiröz, David Keynes, Murat Emir, Ekonomi, Güncel, ByLock, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Emir'den Atamalara Sert Eleştiri - Son Dakika

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