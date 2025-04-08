CHP'li Gökçel'den Limon İhracat Yasaklarına Tepki

(ANKARA) - 27. Dönem CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, AKP iktidarının limon ihracatına getirdiği yeni yasak kararına sert tepki gösterdi. Gökçel, 8 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yasaklamanın üreticiye ve ihracatçıya ağır zararlar vereceğini belirtti. Gökçel, "4 ayda Türkiye'nin limon ihtiyacı 160 bin ton. Ancak elimizde 500 bin ton limon var. Bu ihracat yasağı devam ederse ne üretici kalkabilir altından ne de ihracatçı. Çünkü bir kez kaybedilen pazarlar kolay geri kazanılmıyor. Bu istikrarsızlık üreticiyi zarar ettiriyor, üretimden uzaklaştırıyor" dedi.

Gökçel, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin daha önce de 2020 yılında benzer bir gerekçeyle limon ihracatını yasakladığını hatırlatarak, "O dönemde bakanla görüştük. Dedik ki bu dönem bir çark. Bu çarkı durdurursanız tekrar döndürmek zor olur. Çiftçilerimiz bundan zarar görür demiştik. Bugün aynı hatayı yeniden yapıyorlar" dedi.

"500 bin ton limon var, iç piyasanın ihtiyacı 160 bin ton"

Mayer cinsi limon hasadının ağustos ortasında başladığını belirten Gökçel, "4 ayda Türkiye'nin limon ihtiyacı 160 bin ton. Ancak elimizde 500 bin ton limon var. Bu ihracat yasağı devam ederse ne üretici kalkabilir altından ne de ihracatçı. Çünkü bir kez kaybedilen pazarlar kolay geri kazanılmıyor. Bu istikrarsızlık üreticiyi zarar ettiriyor, üretimden uzaklaştırıyor" diye konuştu.

"Asıl sorun aradaki maliyetlerde"

Gökçel, limonun tüketiciye ucuz ulaşması için alınması gereken önlemlere de değinerek, "Eğer vatandaşın limona uygun fiyatla ulaşmasını istiyorsanız, depolama ve aracılık maliyetlerini azaltın. Aşırı kar hırsı olanları denetleyin. Çiftçiyle değil, fırsatçılarla mücadele edin" ifadelerini kullandı.

"Karar alınmadan önce görüşülmeliydi"

Ticaret Bakanı'nın ihracatçı ve üretici temsilcilerini yasağın ardından Ankara'ya görüşmeye çağırarak yasağın 15 Mayıs'a ertelenmesini de eleştiren Gökçel, "Siz kararı almadan önce bu örgütlerle görüşecektiniz. Karar sonrası görüşmenin anlamı yok, çünkü o zaman pazarı zaten kaybetmiş oluyoruz. Erteleme yetmez yasak kaldırılmalı" dedi.

Konuşmasının sonunda iktidara yüklenen Cengiz Gökçel, "Bu yasakçı ve baskıcı anlayışla, bu plansızlıkla, bu zihniyetle ülke yönetilemez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.