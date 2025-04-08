CHP'li Gökçel'den Limon İhracat Yasaklarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Gökçel'den Limon İhracat Yasaklarına Tepki

Geniş Video İzle

Cengiz Gökçel, limon ihracat yasaklarının üreticiyi ve ihracatı zarara uğratacağını belirtti.

08.04.2025 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - 27. Dönem CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, AKP iktidarının limon ihracatına getirdiği yeni yasak kararına sert tepki gösterdi. Gökçel, 8 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yasaklamanın üreticiye ve ihracatçıya ağır zararlar vereceğini belirtti. Gökçel, "4 ayda Türkiye'nin limon ihtiyacı 160 bin ton. Ancak elimizde 500 bin ton limon var. Bu ihracat yasağı devam ederse ne üretici kalkabilir altından ne de ihracatçı. Çünkü bir kez kaybedilen pazarlar kolay geri kazanılmıyor. Bu istikrarsızlık üreticiyi zarar ettiriyor, üretimden uzaklaştırıyor" dedi.

Gökçel, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin daha önce de 2020 yılında benzer bir gerekçeyle limon ihracatını yasakladığını hatırlatarak, "O dönemde bakanla görüştük. Dedik ki bu dönem bir çark. Bu çarkı durdurursanız tekrar döndürmek zor olur. Çiftçilerimiz bundan zarar görür demiştik. Bugün aynı hatayı yeniden yapıyorlar" dedi.

"500 bin ton limon var, iç piyasanın ihtiyacı 160 bin ton"

Mayer cinsi limon hasadının ağustos ortasında başladığını belirten Gökçel, "4 ayda Türkiye'nin limon ihtiyacı 160 bin ton. Ancak elimizde 500 bin ton limon var. Bu ihracat yasağı devam ederse ne üretici kalkabilir altından ne de ihracatçı. Çünkü bir kez kaybedilen pazarlar kolay geri kazanılmıyor. Bu istikrarsızlık üreticiyi zarar ettiriyor, üretimden uzaklaştırıyor" diye konuştu.

"Asıl sorun aradaki maliyetlerde"

Gökçel, limonun tüketiciye ucuz ulaşması için alınması gereken önlemlere de değinerek, "Eğer vatandaşın limona uygun fiyatla ulaşmasını istiyorsanız, depolama ve aracılık maliyetlerini azaltın. Aşırı kar hırsı olanları denetleyin. Çiftçiyle değil, fırsatçılarla mücadele edin" ifadelerini kullandı.

"Karar alınmadan önce görüşülmeliydi"

Ticaret Bakanı'nın ihracatçı ve üretici temsilcilerini yasağın ardından Ankara'ya görüşmeye çağırarak yasağın 15 Mayıs'a ertelenmesini de eleştiren Gökçel, "Siz kararı almadan önce bu örgütlerle görüşecektiniz. Karar sonrası görüşmenin anlamı yok, çünkü o zaman pazarı zaten kaybetmiş oluyoruz. Erteleme yetmez yasak kaldırılmalı" dedi.

Konuşmasının sonunda iktidara yüklenen Cengiz Gökçel, "Bu yasakçı ve baskıcı anlayışla, bu plansızlıkla, bu zihniyetle ülke yönetilemez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Cengiz Gökçel, Milletvekili, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Mersin, Üretim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gökçel'den Limon İhracat Yasaklarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım
Oyuncu Metin Yıldız’dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız
Piyasalarda tarihi çöküş Kritik karar erkene çekildi Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi
Justin Bieber’dan şaşırtan hamle Türk şarkıcıyı takibe aldı Justin Bieber'dan şaşırtan hamle! Türk şarkıcıyı takibe aldı
Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı
Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
ABD: Çin’e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız. ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız.
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

19:51 ABD: Çin’e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız. ABD: Çin'e yarından itibaren yüzde 104 ek gümrük vergisi uygulayacağız.
18:48 Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
09:21 Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
09:14 Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
09:12 Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
08:56 Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı Altın fiyatlarında sürpriz hareket başladı
08:49 Justin Bieber’dan şaşırtan hamle Türk şarkıcıyı takibe aldı Justin Bieber'dan şaşırtan hamle! Türk şarkıcıyı takibe aldı
08:38 Piyasalarda tarihi çöküş Kritik karar erkene çekildi Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi
08:35 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız
08:29 Oyuncu Metin Yıldız’dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum
08:02 Volkan Konak’ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın 35 yıllık eşinden yürek burkan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 20:06:35. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Gökçel'den Limon İhracat Yasaklarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement