CHP'li Günaydın, Hazine arazilerinin yabancılara kiralanmasını sorguladı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde Hazine arazilerinin topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanabilmesine ilişkin tebliğde yapılan değişiklikle yabancılara yüzölçümü sınırı olmaksızın arazi kiralanmasının önünün açıldığına dikkati çekti. Günaydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Bu kapsamda kiracıların kaçı gerçek, kaçı dernek ve vakıf gibi tüzel kişi; kaçı vatandaş, kaçı yabancı gerçek veya tüzel kişidir?" sorusunu yöneltti.
Gökhan Günaydın, Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde Hazine arazilerinin yabancılara kiralanabilmesinin önünü açan düzenlemeyle ilgili Bakan Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
CHP'li Günaydın, 16 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen ancak kiralama talebinde bulunulmayan Hazine taşınmazlarının köylü ve çiftçiler dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere yüzölçümü sınırı olmaksızın kiralabilmesinin önünün açıldığını hatırlattı.
"BU DEĞİŞİKLİKTE AMAÇLANAN KAMU YARARI NEDİR?"
2007 yılında yayınlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında söz konusu Hazine taşınmazlarının topraksız veya az topraklı çiftçilere kiralanmasının hüküm altına alındığını; 2016 yılında yapılan değişiklikle yabancılara kiralamanın önünün açıldığını belirten Günaydın, Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:
"2016 yılında değişiklikle tarıma elverişli arazilerin yabancıları da kapsayacak biçimde tüm gerçek ve tüzel kişilere kiralanabilmesine ilişkin değişiklik niçin yapılmıştır? Anayasa'nın tarıma elverişli arazilerin, çiftçinin ve köylünün korunmasına yönelik devlete yüklediği yükümlülüğün aksine; bu değişiklikte amaçlanan kamu yararı nedir? Milli Emlak Genel Tebliği'nin söz konusu maddesi kapsamında yüz ölçümü sınırlamasına tabi tutulmadan kiraya verilen Hazine taşınmazları hangileridir?
Bu kapsamındaki kiracıların kaçı gerçek kaçı tüzel kişi; kaçı vatandaş, kaçı yabancı gerçek veya tüzel kişidir? Uzun süreli kiralamalar, defacto olarak mülkiyetin devri işlemiyle aynı hukuki neticelere sahiptir. Bu kapsamda yabancıların anılan 10'uncu maddeyi araç olarak kullanarak topraklarımıza yönelik fiili işgalini engellemeye yönelik ne türden bir tedbir aldınız?"
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