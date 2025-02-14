CHP\'li İl Belediye Başkanları Toplantısı...Edirne Belediye Başkanı Akın: "Adalete İnanan Yurttaşların Dayanışmasıyla Bu Zorlu Süreçlerden Geçeceğiz"

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(EDİRNE)- Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP'li İl Belediye Başkanları toplantısında; belediyelere yönelik baskıya dikkat çekerek " Türkiye'de yaşayan tüm vicdanlı, hukuka inanan vatandaşlarımız yapılan bu hukuksuzlukları görüyor ve kamuoyu vicdanında muazzam rahatsız edici bir durum. Ancak sadece CHP değil, bütün vicdanlı ve adalete inanan yurttaşların dayanışmasıyla bu zorlu süreçlerden geçeceğiz. Nihayetinde iktidar olacağız" dedi.

CHP'li İl Belediye Başkanları Edirne Buluşması, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, iki çiftçi ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, birer konuşma yaptı. Katılımcı belediye başkanlarına teşekkürlerini ileten Akın, özetle şunları söyledi:

"Bu şehri hep çok sevdim ama özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Edirne benim ailem, Edirneli hemşerilerimin her biri de ailemin en kıymetli üyesi. O yüzden ben onların her anında yanında olmak, onlar için mücadele etmek, onların hayat koşullarını daha iyi hale nasıl getirebilirizi, daha iyisini nasıl yapabilirizi değerlendirmek için meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, mesai arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bütün il belediye başkanlarımız burada. Hepimiz aynı özen, aynı şeffaflık, aynı doğrulukla hareket ediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle belediye başkanlarımız üzerinden yürütülen süreçler tüm kamuoyununda vicdanına çok ciddi rahatsızlık yaratıyor. Ben Edirneli hemşehrilerimin de aynı hassasiyette olduğunu biliyorum. Özellikle yargının siyasallaşmasıyla beraber bu yapılanların tamamen siyasi hamleler olduğunu, hiçbir belediye başkanımızın bu süreçleri hak etmediğini amasız, fakatsız dimdik onların yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum ve buradan haksız yere gözaltına alınan, tutuklanan, hala cezaevinde olan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, siyasi yol arkadaşlarımıza sesleniyorum. Hepimiz dimdik yanınızdayız. Sizlerin arkasındayız, yanınızdayız.

"CHP, gecesiyle gündüzüyle çalışmaya devam edecek"

Bolu Belediye Başkanımız bugün aramızda. Onun da son günlerde yaşadıkları ile ilgili sonuna kadar yanınızdayız. Gerçekten hiç hak etmediği bir süreçle karşı karşıya kaldı ama biz tüm CHP'li belediye başkanları olarak her zaman birbirimizin elini tutacağız, yanında duruyoruz ve böyle olmaya da devam edecek. Diğer taraftan şunu da söylüyoruz. Sadece CHP'li belediye başkanları için değil, bütün haksızlığa uğrayan belediye başkanları, bütün haksızlığa uğrayan Türkiye yurttaşları için CHP, gecesiyle gündüzüyle çalışmaya devam edecek. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, ben kendisiyle Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümeninde mesai arkadaşı olmaktan da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Kendisine yapılan haksızlıklar, özellikle son günlerde 11 Nisan'a üç duruşma ve bunun yanı sıra her türlü zorlukla mücadele etmeye çalışırken ben buradan Edirne Belediye Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tüm Edirneli hemşehrilerimle beraber dimdik arkasındayız, yanındayız.

"Tüm belediyelere dokunan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz"

Ben kendisiyle mesai arkadaşı olduğum süreçler içerisinde, Türkiye Belediyeler Birliği'ni yönettiğimiz süreç içerisinde Sayın Başkan'la yaptığımız ilk toplantıda bizlere şunu söyledi. 'Biz bu süreci çok adil, şeffaf yöneteceğiz. Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan bütün belediyelere aynı hassasiyetle yaklaşacağız. Özellikle deprem bölgesini öncelikleyerek önce oradaki illerimize, ilçelerimize, beldelerimizi ulaşacağız' diye konuştuk, karar verdik kendisinin önderliğinde. Bugün bakıyorum, geçtiğimiz günlerde dağıtımlarını gerçekleştirdik. Adil, şeffaf bir şekilde tüm belediyelere dokunan bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Kendisine ayrıca buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum ki hem Edirneli hemşehrilerimin nezdinde hem de Türkiye'de yaşayan tüm vicdanlı, hukuka inanan vatandaşlarımız yapılan bu hukuksuzlukları görüyor ve kamuoyu vicdanında muazzam rahatsız edici bir durum ancak sadece CHP değil, bütün vicdanlı ve adalete inanan yurttaşların dayanışmasıyla bu zorlu süreçlerden geçeceğiz. Nihayetinde iktidar olacağız."

Akın, Edirne'deki çalışmalarını anlatan sunumu da yaparak konuşmasını sonlandırdı. Söz alan çiftçi Seçkin Sütcan, "Son yıllarda bölgemizde yaşanan kuraklık nedeniyle verim düşüklükleri olmakta, yetersiz kalan fiyatlar, çiftçilerimizin üretim gücünü düşürmektedir. Özellikle ayçiçeğimiz için geçtiğimiz yıllara göre çok zor bir sezon geçirdik" diye konuştu.

Ayçiçeği üreticisi Seher Tosun da "Ben bir çiftçiyim. Halimizi sorarsanız çok zor durumdayız. Yarın benim torunumun doğum günü. Ne yapacağım diye düşünüyorum" dedi.