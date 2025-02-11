CHP'li Özçağdaş: Çocukların Suça Sürüklenmesi Engellenmeli - Son Dakika
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CHP'li Özçağdaş: Çocukların Suça Sürüklenmesi Engellenmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye'de sosyal hizmetlerin çökmüş durumda olduğunu belirterek, çocukların suça sürüklenmesini önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Özçağdaş, aile yılı ilan etmenin anlamının yalnızca bu yıl için geçerli olduğunu, eğer çocukları koruyamıyorsak bu durumun önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

11.02.2025 20:00  Güncelleme: 20:51
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(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, çocukların suça sürüklenmesini engelleyecek önlemlerin araştırılması amacıyla verilen önergede Türkiye'de sosyal hizmetlerin çöktüğünü anlattı. Özçağdaş, "İktidar partisi milletvekillerine buradan sesleniyorum; aile yılı ilan etmek elbette önemlidir ama eğer ailenin en korunmasız unsurları olan çocukları koruyamıyorsak aile yılı ilan etmenin ne anlamı var? Türkiye'de her yıl 250 bin çocuk mağdur oluyorsa 170 bini suça sürükleniyorsa aile yılı ilan etmenin ne anlamı var" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti'nin çocukların suça sürüklenmesini engelleyecek önlemlerin araştırılması amacıyla verilen önergede partisi adına söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

"Genel Kurul'un havasından anladığım herhangi birisinin kuzusunun anlamsız bir şekilde ölmüş olmasının burada çok da duygusal bir durum yaratmadığını görüyorum. Geçen yıl 247 bin mağdur vardı sadece çocukların işlediği suçlardan. Suça sürüklenen çocuk sayısı da 178 bindi. Geçtiğimiz hafta iki gün Tekirdağ'daydım. İki yaşındaki Sıla bebek cinsel istismara uğramıştı, darp edilmişti ve maalesef hayatını kaybetti, tıpkı 8 yaşındaki Narin'in ölmesi gibi. Tıpkı Bakanlık tarafından 18 kez ziyaret edilen 5 çocuğumuzun ölmesi gibi, tıpkı yenidoğan bebeklerin hastanelerde ölmesi gibi. Tıpkı Niğde'de iktidar partili belediye başkanının oğlunun devletten para almak için açtığı engelli bakım evinde insanlık onuruna yakışmayan görüntüler nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybetmesi gibi. Bunlar bizim kuzularımız biz bunları kokluyoruz. Bu şekilde 247 bin mağdur var.

Sıla bebek 2 Eylül'de Devlet Hastanesi'ne gitmişti. Türkiye'nin sosyal hizmet sistemi bunu koruyamadı. Ceza alan iki çocuğumuz biri 20 yıl 6 ay diğeri 7 yıl aldı. Bu iki çocuk daha önce de suça bulaşmıştı. Türkiye'de tamamen çökmüş bir sosyal hizmet sorunu var.

İktidar partisi milletvekillerine buradan sesleniyorum; aile yılı ilan etmek elbette önemlidir ama eğer ailenin en korunmasız unsurları olan çocukları koruyamıyorsak aile yılı ilan etmenin ne anlamı var? Türkiye'de her yıl 250 bin çocuk mağdur oluyorsa 170 bini suça sürükleniyorsa aile yılı ilan etmenin ne anlamı var? Bundan sorumlu bir bakanımız var. Ben Sayın Bakana daha önce sordum, kendisi Belçika'da parlamentoda görev yapmıştı. Bir bakanın döneminde Belçika'da iki yaşında bir çocuk, sekiz yaşında bir çocuk böyle ölseydi, yenidoğan bebeklere bunlar yapılsaydı acaba bir bakan yerinde bir dakika kalabilir miydi? Bu vurdumduymazlık, siyasi sorumluluk almamak her şeyi yapabilir olmak, asrın lideri olmak, 23 yıldır iktidarda olmak ama hiçbir kötülükten sorumlu olmamak... Pes diyorum."

Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, Politika, Türkiye, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Özçağdaş: Çocukların Suça Sürüklenmesi Engellenmeli - Son Dakika

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