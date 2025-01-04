CHP'li Özlale'den Barınma Krizi Açıklaması

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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TÜİK Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerinin açıklanması üzerine barınma krizine dikkati çekti. Özlale, "Barınma krizi ancak arsa üretip sosyal konut yaparak aşılabilir. Şehirle entegre olacak şekilde uydu kentler inşa edilmelidir. Bunun da adresi TOKİ'dir" dedi.

TÜİK'in Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre, dar ve orta gelirli ailelerin yüzde 93,6'sı konut maliyetlerinden şikayetçi. Bu durumun temel nedenleri arasında konut fiyatlarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. 2021 yılından bu yana konut fiyatlarında yüzde 423'lük bir artış yaşandı.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bu krizi aşmanın en etkili yollarından birinin sosyal konut projelerine öncelik vermek olduğunu belirtti.

"Sorunu çözmek için TOKİ, lüks konut sevdasından vazgeçip şehirle entegre sosyal konutlar inşa etmeye odaklanmalıdır" diyen Özlale, özellikle yaş almış vatandaşlar için tasarlanacak, içinde geriatri merkezleri ve sosyal yaşam alanları bulunan sosyal konutların, konut sahibi olmayanların bütçesine uygun şekilde planlanabileceğinin altını çizdi.

Özlale, henüz konut sahibi olmamış emekli vatandaşlar için de "Bu tür uydu kentlerde 1artı1 ya da 2artı1 aylık kira maliyeti 3 bin 500 lirayı geçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"TOKİ lüks konut sevdasından vazgeçmeli"

"Sorunu çözmek için TOKİ, lüks konut sevdasından vazgeçip şehirle entegre sosyal konutlar inşa etmeye odaklanmalıdır" diyen Özlale, konut sahibi olan ancak şehir hayatının keşmekeşinden sıkılan vatandaşlar için de bu sosyal konutlar bir alternatif oluşturabileceğini de dile getirdi. Özlale, "Şehrin içerisindeki evi kiraya verirsiniz arta kalan parayla bütçenize ek bir gelir yaratmış olursunuz" dedi.

Gelişmiş ülkeler, benzer barınma krizlerini uydu kent projeleriyle aşmayı başardığını belirten Ümit Özlale, Türkiye'nin de aynı yolu izlemesi gerektiğini kaydetti.