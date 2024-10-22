CHP'li Sarı'dan Huzurevi Ziyareti

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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Sarı, "Bakanlık yeni yayınlamış olduğu zam tarifesiyle huzurevlerinde yaşlılarımızın huzurunu kaçırdı" dedi.

CHP'li Sarı, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleri, Sarı'ya dert yandı. Sarı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi huzurevinde kalan yaşlarımıza, emeklilerimize büyüklerimizi ziyaret ettim. Yaşadıkları ortamda almış oldukları bu zam karşısında şaşkınlar. Bin 740 liraya kaldıkları odaların fiyatı 8 bin 700 liraya çıkmış, tam 5 kat artmış yüzde 500 zam yapılmış. 12 bin 500 liraya geçinmek zorunda kalan emeklimizin bugün geldiğimiz noktada bu rakamı ödemesi mümkün değil. Bazı yaşlarımız 3 bin 500 TL yaşlı aylığı aldığını söylüyor. 8 bin 700 liralık rakamı ödeyecek durumu olmadığını beyan ediyor. Bakanlık bu hesabı yaparken neye göre yaptı? Tefe tüfe diyorsunuz, enflasyon diyorsunuz, TÜİK verilerinden bahsediyorsunuz. O açıkladığınız rakamlara dönüp bakmıyor musunuz? Yüzde 500 zam demek ne demek? Yaşamının sonunda huzurevlerinde zor imkanlar içerisinde hayattan idame etmeye çalışan emeklilerimize sokağa mı atmaya çalışıyorsunuz? Niyetiniz ne merak ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na sesleniyorum. Yapmış olduğunuz bu zammı derhal geri alın. Huzur evlerinin huzurunu kaçırdınız. Yaşlılarımızın huzurunu kaçırdınız yeter artık."