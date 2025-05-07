CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı - Son Dakika
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CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

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CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında, polislerin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle, zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede otobüs silah sayıldı

07.05.2025 16:37
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CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt hakkında, polislerin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle, zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki olarak, otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt ise şüpheli olarak yer aldı.

"DUR" İKAZINA UYMADI

İddianameye göre, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, şüpheli Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istedi.

POLİS SON ANDA YOLUN KENARINA ATLADI

Gülyurt, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerledi. Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla şüpheliye "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadı. Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladı.

CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı
Gökhan Gülyurt

Gökhan Gülyurt'un idaresindeki otobüs Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y, aracı bir kez daha durdurmak istedi. Ancak şüpheli, "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdü ve yoluna devam etti.

OTOBÜS SİLAH SAYILDI

İddianamede ifadesine yer verilen Gülyurt, içinde 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının bulunduğu, genel başkana tahsisli makam otobüsüyle Ulus'taki eski Meclis'e gitmek istediklerini belirtti.

Program akışına yetişmek için adliye önündeki yolu kullandıklarını ifade eden Gülyurt, "Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler." ifadelerini kullandı.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesi cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin, Hipodrom Caddesi'nde müştekiler Sare Y. ile Okan A'nın üzerine otobüsü sürdükten sonra, Altınsoy Caddesi'nde müşteki Mehmet Ö'nün üzerine, ardından Atatürk Bulvarı'nda da müştekiler Okan Y. ile Yasemin K'nin üzerine sevk ve idaresindeki otobüsü sürdüğü anlaşılmıştır. Müştekiler Sare Y. ile Okan A'nın, müşteki Mehmet Ö'nün ve Okan Y. ile Yasemin K'nin aralarında mekan birliği olmayan farklı yerlerde bulundukları, şüpheliye ayrı ayrı 'dur' ihtarında bulunmaları, ancak buna rağmen şüphelinin 'dur' ihtarlarını görmesine karşın, her seferinde yeni bir suç işlemek kararı kapsamında müştekilerin üzerine silahtan sayılan otobüsü sürmek suretiyle isnat edilen suçu üç kez işlediği belirlenmiştir. Şüphelinin, müştekiler Sare Y. ile Okan A'ya ve müştekiler Okan Y. ile Yasemin K'ye yönelik suçları tek bir fiil ile işlemesi nedeniyle, şüpheli hakkında ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır."

13 YIL İSTENDİ

İddianamede, Gülyurt'un zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı
Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, ankara, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 5126659Rt*:
    az bile 39 23 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    daha neler göreceğiz kuzey Kore’yi bile mumla arayacağız belli oldu 26 31 Yanıtla
  • ender3316:
    diktatör diktatör diktatör 18 25 Yanıtla
  • Hakikat:
    Adalet,ev hapsi ile olmaz.Ev hapsi ne demek?Otur evinde cay corba kahve ic.İstirahatine bak demek.Ceza olmasi gerekir.Hic kimse sinirsiz ozgur olmamali.Her fert ozgurlugun olcusunu bilecek.Yasa uygulayicilari vicdanlari kanatmadan hak dagitmali."Aglayanin mali gulene yaramaz" 15 3 Yanıtla
  • Mahmut kayıhan:
    Biraz daha gerçekçi olsun. Bunlar basit numaralar 7 5 Yanıtla
  • şakir:
    trafık kazasıda adam oldurenı 2 yıl zor yatırıyorsunuz arac uzerıne suruldu dıye bır ınsana 13 yıl az 130 yıl olmalı 7 2 Yanıtla
  • Gy224466:
    Toplumu kin ve düşmanlık ile beslemek kimseye fayda sağlamaz. 7 0 Yanıtla
  • erkarlidag:
    Sadece şoför değil, polisin üzerine sürdüren gevşeklerde yargılanmalı. 2 0 Yanıtla
  • Hakan as :
    He he idam edersiniz şimdi bu gazla :) 1 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    tetikcilik yapmayacaksın sen şoförsün şimdi ne oldu vekil kendini kurtardı seni ateşe attı. 0 0 Yanıtla
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