CHP'li Taşcıer'den Işıkhan'a: "Vatandaşlarımıza Layık Gördüğünüz 4 Bin TL'lik İkramiye ile Hangi Ekonomik Sorunu Çözdüğünüzü Düşünüyorsunuz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emeklilere verilecek bayram ikramiyesine ilişkin olarak, "Sayın Bakan Vedat Işıkhan'a soruyoruz: Vatandaşlarımıza layık gördüğünüz bu 4 bin TL'lik ikramiye ile hangi ekonomik sorunu çözdüğünüzü düşünüyorsunuz? Bu rakamla vatandaşlarımız, bırakın bayram sevinci yaşamayı, market alışverişini bile doğru düzgün yapamıyorken, bu yaklaşımınızla vatandaşı hangi ekonomik koşullara mahküm ettiğinizin farkında mısınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verilecek bayram ikramiyesine yönelik "3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık. Daha ne olsun?" açıklamasına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da "ikramiyelerin az olması sizin yorumunuz" demesine tepki gösterdi. Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık, daha ne olsun' şeklindeki ifadesiyle, ekonomik gerçeklikten kopuk bir yaklaşım sergilemiştir. Bu bin liralık artış, temel ihtiyaçların hızla yükselen fiyatları karşısında erimiş durumdadır. Vatandaşlarımızın beklentisi, geçici ve göstermelik değil, hayat pahalılığı karşısında gerçek bir çözüm sunan iyileştirmelerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyesinin az olup olmadığını soran gazetecileri de, adeta dalga geçen bir tavırla, 'Az olması sizin yorumunuz' diyerek geçiştirmiş.

Üstelik Sayın Bakan'ın 'az olduğu sizin yorumunuz' diyerek yaptığı açıklama, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik koşulları küçümseyici ve duyarsız bir tavırdır. Bakanlık koltuğunda oturan kişinin, vatandaşının ekonomik sorunlarını anlaması ve çözüm üretmesi gerekirken, vatandaşı 'yorum yapmakla' suçlaması kabul edilemez. Bu yaklaşım, halktan kopukluğun ve ekonomik gerçekliklere olan yabancılığın açık bir kanıtıdır.

Erdoğan ve Işıkhan bayram ikramiyesine yapılan bin lira zammı yeterli göredursun gerçekler sofrada ortaya çıkıyor. Önümüz Ramazan Bayramı. Yaprak sarması bayram sofralarının vazgeçilmezidir. 10 kişilik bir yaprak sarmasının maliyeti tam 2 bin lira. Bir emekli ailesi 3 günlük bayram boyunca gelen misafirlerine sadece yaprak sarması ikram etmek istese toplam maliyet 5 bin liraya ulaşıyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesi, 5 bin lira tutarındaki yaprak sarmasının maliyetinin sadece yüzde 80'ini karşılayabiliyor. Vatandaş bayramda misafir ağırlamaktan korkar hale geldi.

"Emekli büyükbaş kurban için ikramiyeyi biriktirmeye başlasa, ancak 87,5 yaşına geldiğinde hayaline ulaşabilecektir"

Kurban bayramı için tablo daha da karanlık. Yaptıkları bin liralık artışın karşılığı yok. Bugün Türkiye'de bir büyükbaş kurban ortalama 220 bin TL civarındadır. Vatandaşımızın aldığı 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi ile böylesine temel bir ibadeti yerine getirmesi mümkün müdür? Basit bir hesaplamayla bile görülebiliyor ki, bir vatandaşın yalnızca bu ikramiyeyi biriktirerek bir büyükbaş kurban alabilmesi için tam 55 bayram, yani yaklaşık 27,5 yıl boyunca beklemesi gerekiyor. Başka bir deyişle, bugün 60 yaşında olan bir emekli, büyükbaş kurban alabilmek için bu ikramiyeyi biriktirmeye başlasa, ancak 87,5 yaşına geldiğinde bu hayaline ulaşabilecektir. Bu hesap bile tek başına ikramiyenin yetersizliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Basit bir hesaplama daha yapalım; 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi alan 55 emekli bir araya gelirse ancak bir büyükbaş kurban alabiliyor. 850 kg ağırlığındaki büyükbaş bir hayvanın yüzde 60'ı kemiksiz et olarak alındığında toplam 510 kg et elde ediliyor. Bu durumda bir emekli ancak hayvanın kemiğini alabilmiş oluyor.

"İktidar, vatandaşın sorunlarını ciddiye almıyor"

Bugün Türkiye'de emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşımızın durumu ortadadır. Gıda enflasyonun 145 ülkenin yıllık enflasyonunu aştığı bir ortamda, 4 bin TL gibi bir rakam, bırakın bayram sevincini yaşatmayı, temel ihtiyaçları karşılamaya bile yetmemektedir. İktidarın bu gerçekleri görmezden gelerek rakamın güncellenmeyeceğini ifade etmesi, vatandaşın sorunlarını ciddiye almadığının açık göstergesidir.

Sayın Bakan Vedat Işıkhan'a soruyoruz; Vatandaşlarımıza layık gördüğünüz bu 4 bin TL'lik ikramiye ile hangi ekonomik sorunu çözdüğünüzü düşünüyorsunuz? Bu rakamla vatandaşlarımız, bırakın bayram sevinci yaşamayı, market alışverişini bile doğru düzgün yapamıyorken, bu yaklaşımınızla vatandaşı hangi ekonomik koşullara mahküm ettiğinizin farkında mısınız?

"İktidar olarak göreviniz vatandaşa sırt çevirmek değil, onun yanında olmaktır"

Unutulmamalıdır ki, gerçekler sizin yorumunuzla değil, vatandaşın cüzdanıyla ve sofralarıyla ölçülür. İktidar olarak göreviniz vatandaşa sırt çevirmek değil, onun yanında olmaktır."