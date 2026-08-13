CHP'li Yazgan'a Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel suçlarla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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