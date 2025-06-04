CHP'li Yıldız: Borçla yaşamak kaderimiz değil - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Yıldız: Borçla yaşamak kaderimiz değil

04.06.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Hüseyin Yıldız, halkın borçla yaşadığını, iktidarın ise halkı görmediğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Sadece bir haftada 3,6 milyar liralık borç icraya verilmiş. Bu, her gün binlerce ailenin cebine giren son paranın da elinden alındığını gösteriyor. İcra daireleri borç dosyalarıyla dolup taşarken, iktidarın gündeminde halk yok. Enflasyonla mücadele diyerek vatandaşa kemer sıktırıyorlar ama zenginlerden bir kuruş almıyorlar. Bu düzen sürdürülemez. Borçla yaşamak, geçinememek, icralık olmak bu milletin kaderi değildir" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin yurttaşları artık nefes alamıyor. Borçla yaşıyorlar, borçla ölüyorlar. Kirasını, faturasını, mutfak masrafını, hatta okul kantinini bile kredi kartıyla ödeyen milyonlar var. Bu iktidarın yanlış ekonomi politikalarının bedelini halk ödüyor. Saray'dakiler ışıltılı hayatlarına devam ederken, vatandaş icra dairelerinin önünde, bankaların telefonlarında, kapısında çaresizce bekliyor" dedi.

"Bu borç yükü sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir vicdan krizidir"

Yıldız, AK Parti'nin halkı borçlandırarak yönetmeye çalıştığını belirterek, "Bu tablo bir tesadüf değil, doğrudan bir tercihin sonucudur. AKP'nin ekonomi anlayışı; üretimi, istihdamı, geliri artırmak değil, borcu yaymak üzerine kurulu. İnsanlar artık sadece hayatta kalabilmek için borçlanıyor. Fakirden alıp zengine veren bu düzenle ülke yönetilmez. Vatandaş borçla ayakta kalmaya çalışırken, iktidar yandaş müteahhitlere milyarlar aktarıyor. İşte bu yüzden bu borç yükü sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir vicdan krizidir" ifadelerini kullandı.

"Borçla yaşamak, geçinememek, icralık olmak bu milletin kaderi değildir"

İcraya düşen borçlardaki artışa da dikkati çeken Yıldız, "Sadece bir haftada 3,6 milyar liralık borç icraya verilmiş. Bu, her gün binlerce ailenin cebine giren son paranın da elinden alındığını gösteriyor. İcra daireleri borç dosyalarıyla dolup taşarken, iktidarın gündeminde halk yok. Enflasyonla mücadele diyerek vatandaşa kemer sıktırıyorlar ama zenginlerden bir kuruş almıyorlar. Bu düzen sürdürülemez. Borçla yaşamak, geçinememek, icralık olmak bu milletin kaderi değildir. Halkımız her şeyin farkında. Bu zulmü de, bu adaletsizliği de unutmayacak. Seçim günü geldiğinde bu halk size sandıkta öyle bir cevap verecek ki, artık halkın değil, Saray'ın hizmetinde olan bu anlayış tarihe karışacak. Umut bizde, çözüm bizde. Halkın iktidarında borç değil, refah konuşulacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Hüseyin Yıldız, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Yıldız: Borçla yaşamak kaderimiz değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 03:14:22. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Yıldız: Borçla yaşamak kaderimiz değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.