CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili ifadeleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katılmak için Silivri'ye geldi.
Son Dakika › Güncel › CHP Lideri İmamoğlu Duruşmasına Katıldı - Son Dakika
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