CHP Lideri Özel, İliç Faciasını Andı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç faciasının birinci yıldönümünde yaşamını yitiren 9 işçiyi anarak, "Katliamın üzerinden 1 yıl geçmesine karşın, başta facianın asıl sorumlusu Çevre Bakanı Murat Kurum olmak üzere sorumlular hesap vermedi" dedi.

CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Erzincan İliç faciasının birinci yıldönümünde yaşamını yitiren işçileri andı. Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erzincan İliç katliamının 1'inci yıldönümünde yaşamını yitiren 9 işçimizi rahmetle anıyorum. Katliamın üzerinden 1 yıl geçmesine karşın, başta facianın asıl sorumlusu Çevre Bakanı Murat Kurum olmak üzere sorumlular hesap vermedi. TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu, raporunu dahi yazamadı. Soma, Ermenek, İliç dahil tüm iş cinayetlerinin sorumluları hesap verene kadar mücadelemizi siyasi ve hukuki boyutta sürdürmeye devam edeceğiz."