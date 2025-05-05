CHP Lideri Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı Kınandı - Son Dakika
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CHP Lideri Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı Kınandı

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel'e yapılan saldırının siyasi hedefli olduğunu ifade etti.

05.05.2025 00:02
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HABER: İleyda ÖZMEN/ KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Bu saldırının siyasi bir hedef olduğu apaçık ortada. Bu saldırının siyasi hedefi gündemi zehirlemektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninden sonra yapılan fiziksel saldırının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine, partililer ve yurttaşlar CHP Genel Merkezi'nin önünde toplandı.

Genel Merkezde, Özel'e yapılan fiziki saldırıyı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Bu saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıyı yapan elbette belli ama yaptırtanların da mutlaka ortaya çıkartılması lazım. Arkasında kimler var, kimler yönlendirdi, kimler motive etti, kimler sırtını sıvazladı, ayrıntılı ve dikkatle araştırma ihtiyacı var. Biz bu saldırıyı kınıyoruz ama bu saldırının siyasi bir hedef olduğu apaçık ortada. Bu saldırının siyasi hedefi gündemi zehirlemektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yükselişi var. Mitinglerde, meydanlarda ve alanlarda halkımız ile birlikte adalet talep ediyoruz, özgürlük talep ediyoruz. Açlığı, yoksulluğu, isizliği konuşuyoruz, talanı

konuşuyoruz. Bunlar konuşulmasın diye mücadele eden, bunlar konuşulmasın diye böylesi olayları tezgahlayanlar var. Onları da biliyoruz ve biz bu gündeme teslim olmayacağız. Biz Türkiye'de hem barışı konuşacağız, hem adalet eksikliğimizi, hem demokrasi eksikliğimizi, hem 19 Mart darbesini, konuşacağız. Asla korkmuyoruz, korkmayacağız.

Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı korkmadı bugüne kadar. İsmet Paşa'ya yapıldı, Bülent Ecevit'e yapıldı, Kemal Kılıçdaroğlu'na defalarca yapıldı. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e saldırılıyor şimdi. Onlar bizi korkutamayacaklar. Yılmadan bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Murat Emir, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı Kınandı - Son Dakika

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