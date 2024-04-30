CHP Milletvekili Şeref Arpacı: Schengen Vizesi Krizi Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Şeref Arpacı: Schengen Vizesi Krizi Devam Ediyor

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CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Schengen vizesi kriziyle ilgili açıklama yaparak, eskiden alınabilen vize randevularının bile artık alınamadığını belirtti. Arpacı, ülkenin daha ileriye gitmesi gerektiği halde geriye gittiğini ve ülkenin çağdaş Avrupa'nın kapısından alınıp karanlık Orta Doğu'ya sürüklendiğini ifade etti.

30.04.2024 10:32
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(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yeniden gündeme gelen Schengen vizesi sorunuyla ilgili "Eskiden bir senelik iki senelik vize alamadığımızda üzülürdük. Şimdi artık vize randevusu bile alamıyoruz. Bu ülke daha ileriyi gitmesi gerekirken niçin daha geriye gitti? Ülkeyi çağdaş Avrupa'nın kapısından alıp karanlık Orta Doğu'ya sürükleyenlere yazıklar olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Schengen vizesi kriziyle ilgili açıklama yaptı. Arpacı, şunları söyledi:

"ŞİMDİ VİZE RANDEVUSU BİLE ALAMIYORUZ"

"Çekmecelerimi karıştırırken son 20 yılda kullandığım pasaportlarımı buldum, içinde onlarca Schengen vizesi var. Bir aylık, üç aylık, altı aylık, bir senelik, iki senelik, beş senelik vizeler var içinde. Eskiden bir senelik iki senelik vize alamadığımızda üzülürdük. Şimdi artık vize randevusu bile alamıyoruz. Bu ülke daha ileriyi gitmesi gerekirken niçin daha geriye gitti? Ülkeyi çağdaş Avrupa'nın kapısından alıp karanlık Orta Doğu'ya sürükleyenlere yazıklar olsun."

CHP Milletvekili Şeref Arpacı: Schengen Vizesi Krizi Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Şeref Arpacı: Schengen Vizesi Krizi Devam Ediyor - Son Dakika

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