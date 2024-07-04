CHP Milletvekili Şevkin'den AKP'ye sert eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Şevkin'den AKP'ye sert eleştiri

Geniş Video İzle

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AKP iktidarına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde yapılan zamlara dikkat çekti. Şevkin, hükümetin yandaşlara tanıdığı ayrıcalıkların faturasını emekçi, emekli ve çiftçinin sırtına yüklediğini belirtti.

04.07.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA – CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AKP iktidarına seslenerek, "Yettiniz artık, bıçak kemiğe dayandı. 'Allahtan korkun' diyoruz. Çekin ellerinizi emekçinin, emeklinin, çiftçinin sırtından" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla maaşlarda yapılacak artış oranlarını eleştirdi. Şevkin yaptığı açıklamada, vatandaş geçim sıkıntısı altında ezilirken, elektriğe yüzde 38 zam yapıldığına, akaryakıtın litre fiyatının 45 TL olduğuna dikkat çekti. Kirada yüzde 25 artış sınırının kaldırılmasının da yeni bir kaosu beraberinde getireceğine de işaret eden Şevkin şunları söyledi:

"Yandaş şirketlere tanıdığınız ayrıcalıklar nedeniyle  devlet kasasına girmesi gereken 2 milyar 498 milyon liraya bir çırpıda çizgi çekerken, vergi paketinden 266 milyar lira. TÜİK'in yalanları üzerinden asgari ücrete sıfır zam verirken ve emekliye sadece 2 bin 470 lira zammı reva görürken, yıllardır millete Nas, Kur Korumalı Mevduat (KKM) diyerek içine düşürdüğünüz bu beceriksiz yönetimin tüm yükünü, tüm faturasını, emeklinin, işçinin, memurun, ücretlinin, çiftçinin sırtından çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sarayın ultra lüks harcamalarına dokunmuyorsunuz, yandaşların borcunu silmekten vazgeçmiyorsunuz. Acı reçeteyi vatandaşa içiriyorsunuz ve ne yazık ki hiçbir şekilde bunun da hiçbir yaraya merhem olmayacağı borç ile ödenmeyen vergi arasındaki farktan görünüyor. Yettiniz artık, bıçak kemiğe dayandı. 'Allahtan korkun' diyoruz. Çekin ellerinizi emekçinin, emeklinin, çiftçinin sırtından."

Kaynak: ANKA

Müzeyyen Şevkin, Milletvekili, Emekçi, Adana, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Şevkin'den AKP'ye sert eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 19:07:52. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Şevkin'den AKP'ye sert eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement