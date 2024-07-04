CHP Milletvekili Şevkin'den AKP'ye sert eleştiri

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Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

ANKARA – CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AKP iktidarına seslenerek, "Yettiniz artık, bıçak kemiğe dayandı. 'Allahtan korkun' diyoruz. Çekin ellerinizi emekçinin, emeklinin, çiftçinin sırtından" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla maaşlarda yapılacak artış oranlarını eleştirdi. Şevkin yaptığı açıklamada, vatandaş geçim sıkıntısı altında ezilirken, elektriğe yüzde 38 zam yapıldığına, akaryakıtın litre fiyatının 45 TL olduğuna dikkat çekti. Kirada yüzde 25 artış sınırının kaldırılmasının da yeni bir kaosu beraberinde getireceğine de işaret eden Şevkin şunları söyledi:

"Yandaş şirketlere tanıdığınız ayrıcalıklar nedeniyle devlet kasasına girmesi gereken 2 milyar 498 milyon liraya bir çırpıda çizgi çekerken, vergi paketinden 266 milyar lira. TÜİK'in yalanları üzerinden asgari ücrete sıfır zam verirken ve emekliye sadece 2 bin 470 lira zammı reva görürken, yıllardır millete Nas, Kur Korumalı Mevduat (KKM) diyerek içine düşürdüğünüz bu beceriksiz yönetimin tüm yükünü, tüm faturasını, emeklinin, işçinin, memurun, ücretlinin, çiftçinin sırtından çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sarayın ultra lüks harcamalarına dokunmuyorsunuz, yandaşların borcunu silmekten vazgeçmiyorsunuz. Acı reçeteyi vatandaşa içiriyorsunuz ve ne yazık ki hiçbir şekilde bunun da hiçbir yaraya merhem olmayacağı borç ile ödenmeyen vergi arasındaki farktan görünüyor. Yettiniz artık, bıçak kemiğe dayandı. 'Allahtan korkun' diyoruz. Çekin ellerinizi emekçinin, emeklinin, çiftçinin sırtından."