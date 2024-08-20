CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Okul servisi sahipleri ve veliler maliyetler altında eziliyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Okul servisi sahipleri ve veliler maliyetler altında eziliyor

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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, okul servisi sahiplerinin ve vatandaşların maliyetler altında ezildiğini ifade ederek, 'Geçen yıl 1000 lira ile 41 litre mazot alınırken, şu anda 1000 lira ile 22 litre mazot alınıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayının 1 günlük masrafını ayırırlarsa 1000 öğrenci 1 yıl bedava taşınabiliyor veya Cumhurbaşkanı 16 uçağından sadece 1 tanesini satarsa, bu memleketteki bütün çocuklar, bütün yıl boyunca bedava taşınabiliyor' diye konuştu.

20.08.2024 14:45
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, okul servisi sahiplerinin ve vatandaşların maliyetler altında ezildiğini ifade ederek, "Geçen yıl 1000 lira ile 41 litre mazot alınırken, şu anda 1000 lira ile 22 litre mazot alınıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayının 1 günlük masrafını ayırırlarsa 1000 öğrenci 1 yıl bedava taşınabiliyor veya Cumhurbaşkanı 16 uçağından sadece 1 tanesini satarsa, bu memleketteki bütün çocuklar, bütün yıl boyunca bedava taşınabiliyor" diye konuştu.

CHP'li Akdoğan, kullandığı okul servisi ile TBMM'ye gelerek basın kapısında açıklama yaptı. "Pahalılık yaşamımızı esir almış durumda. Artık pahalılıkla mücadele edebilen kimse yok. Pahalılığın esiri oldu yurttaşlarımız. Bu pahalılık kış ayı geldiğinde kendisini daha çok gösteriyor. Kış ayı geldiğinde barınma daha zor, ısınma daha zor, giyinme daha zor... Daha bir de okul masrafları var. Okul masrafları da aile bütçelerinden önemli bir kalemi oluşturuyor. Bu masraflar gündeme geldiğinde iktidar sahipleri, hükümet, Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve hatta Cumhurbaşkanı hemen bu meselelerden sıvışmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Servisçiler ve veliler eziliyor"

Akdoğan, okul masraflarının ailelerin bütçesinin önemli bölümünü oluşturduğunu, okul servisi ücretlerindeki artışın velilerle servis sahiplerini karşı karşıya getirdiğini aktardı. Akdoğan, artan maliyetler karşısında servis şoförlerinin yapacak bir şeyinin olmadığını belirtti. Geçen yıl bin lira ile 41 litre mazot alınırken, şu anda bin lira ile 22 litre mazot alındığını ifade eden Akdoğan, "Zamlı servis parasını ödeyemeyecek velilerle, maliyetlerin altında ezilen servisçiler zor durumda. Mazota gelen zam ortada, Zorunlu Trafik Sigortası'na gelen zam ortada, kasko yaptırıyorlar gelen zam ortada. Bu araçların lastik masrafı var, balata masrafı var, akü masrafı var. Bunlar dolu dizgin artıyor. Dolayısıyla servisçi esnafımız eziliyor. Çocuğunu güvenli bir şekilde okula göndermek isteyen veliler de eziliyor" ifadesini kullandı.

Akdoğan, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı sarayının 1 günlük masrafını ayırırlarsa 1000 öğrenci 1 yıl bedava taşınabiliyor veya Cumhurbaşkanı 16 uçağından sadece 1 tanesini satarsa, bu memleketteki bütün çocuklar, bütün yıl boyunca bedava taşınabiliyor."

Ankara'da en yakın mesafe servis ücreti 1860 lira

Konuşmanın ardından Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk ve gazeteciler, Akdoğan'ın kullandığı servis minibüsüyle Dikmen Caddesi üzerinde bir benzinliğe gitti. Aktürk, burada yaptığı açıklamada Ankara'da en yakın mesafe için ücretin bin 860 lira olduğunu, ayrıca 730 lira rehber ücreti alındığı, en uzak mesafenin 2 bin 750 lira olarak fiyatlandırıldığını belirtti. Aktürk, kamuoyunun özel okullardaki servislerden şikayeti olduğunu ifade ederek, "Özel okullarda, okul sahipleri, tur sahipleri ayrı komisyon alıyor. Velilerimizin yapması gereken bir araya gelerek ayrı servis kiralamalarıdır" şeklinde konuştu.

Akdoğan, kullandığı minibüse akaryakıt almak istedi ancak istasyon yetkilileri kendilerine yakıt vermedi. Akdoğan, "Buraya tesadüfen geldik. Herhalde bir hükümet eleştirisi olarak gördüler. Başka bir benzinlikte depomuzu dolduracağız" dedi. Akdoğan, servis minibüsüyle tekrar TBMM'ye hareket etti.

CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Okul servisi sahipleri ve veliler maliyetler altında eziliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Umut Akdoğan: Okul servisi sahipleri ve veliler maliyetler altında eziliyor - Son Dakika

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