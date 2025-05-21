CHP, Mitinglerle Yurttaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP, Mitinglerle Yurttaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

CHP, Mitinglerle Yurttaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor
21.05.2025 20:39  Güncelleme: 20:51
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin ulaşamadığı yerlerde mitingler düzenleyeceğini, yurttaşlarla buluşarak Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceklerini belirtti. Pendik'te gerçekleştirilen miting öncesinde yaptığı açıklamada, partinin mitinglerine devam edeceğini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Cumhuriyet Halk Partili olmayan belediyelerin olduğu yerlerde mitinglerimiz devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin ya da yurttaşın gelemediği yerlere kendisi gelmeye yurttaşla buluşmaya, onlarla hemhal olmaya ve Türkiye'nin geleceğini birlikte kurmaya devam edecek" dedi.

CHP, Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Miting öncesi ANKA Haber Ajansına konuşan Karabat, şunları söyledi:

"Coşku daha da giderek artacaktır. Pendik'teyiz ve İstanbul'un en uç kentlerinden, ilçelerinden birindeyiz. Daha önce Silivri'deydik. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmayan belediyelerin olduğu yerlerde mitinglerimiz devam edecek. Başakşehir'de olduğu gibi. Fatih'te, Beyazıt'ta olduğu gibi bu mitingleri yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin ya da yurttaşın gelemediği yerlere kendisi gelmeye yurttaşla buluşmaya, onlarla hemhal olmaya ve Türkiye'nin geleceğini birlikte kurmaya devam edecek.

Üçüncü dalga operasyonu oldu. Ama kendi içinde bir çelişkiyi barındırıyor. Bu operasyon jandarma tarafından yapıldı. Tabii bu ayrıca Türkiye kamuoyunun değerlendirilmesi gereken bir şey. Üçüncü dalga, dördüncü dalga... bu işin dalgası olmaz. Önceden bir hazırlık yapmışsanız, önceden bir tespit yapmışsanız, siz zaten bu operasyonları bir kerede yapıp bitirmiş olmanız gerekirdi. Demek ki hazırlıksız bir şekilde soruşturma süreçleri tamamlanmadan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklanmış ve toplum üzerinde bir korku, insanlar üzerinde bir baskı yaratarak, yaratılmış tanıklarla, pişmanlık etkileriyle insanların çoluğunun çocuğunun işiyle tehdidiyle mülkü ve tezli alınan tanık ifadeleriyle operasyonlar yapılmaya devam ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, Mitinglerle Yurttaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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