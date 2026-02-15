CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… Suat Özçağdaş: "Bu İktidar Muğla'yı Maalesef Talan Edilecek Bir Alan Olarak Görüyor" - Son Dakika
CHP'nin Milas'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi… Suat Özçağdaş: "Bu İktidar Muğla'yı Maalesef Talan Edilecek Bir Alan Olarak Görüyor"

15.02.2026 16:05  Güncelleme: 19:40
CHP, Muğla'da düzenlediği 89. mitingde, erken seçim talebiyle birlikte tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için destek mesajları verdi. Suat Özçağdaş, Muğla'nın doğasının ve insanının korunması gerektiğini vurguladı.

(MUĞLA) - CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Genel Başkanımızla birlikte Muğla'nın doğası için, turizmi için, insanı için bugün buradayız. Daha önceden Akbelen'de büyük krizler oldu. Acele kamulaştırma şu anda gündemde ve gerek zeytin açısından gerek tütün açısından gerek pamuk açısından gerek tarımsal üretim açısından bu bölgede çok büyük sorunlar var. İnsanların yaşam alanları ellerinden alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün onlara yeni bir gelecek için farklı bir gelecek için burada olduğumuzu söylemek için geldik" dedi.

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 89'uncusu Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapıldı.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Muğla'nın dünya çapında özel bir yer olduğunu ancak AK Parti iktidarı tarafından "talan edilecek bir alan olarak" görüldüğünü söyleyen Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Muğla Türkiye'nin de dünyanın da özel yerlerinden birisi. Başka bir ülkede olsaydı başka bir ülkenin iktidarı elinde olsaydı gözü gibi bakardı Muğla'ya. Fakat bu iktidar Muğla'yı maalesef talan edilecek bir alan olarak görüyor. Genel Başkanımızla birlikte Muğla'nın doğası için, turizmi için, insanı için bugün buradayız. Daha önceden Akbelen'de büyük krizler oldu. Acele kamulaştırma şu anda gündemde ve gerek zeytin açısından gerek tütün açısından gerek pamuk açısından gerek tarımsal üretim açısından bu bölgede çok büyük sorunlar var. İnsanların yaşam alanları ellerinden alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün onlara yeni bir gelecek için farklı bir gelecek için burada olduğumuzu söylemek için geldik. Daha önce burada zeytin ağaçlarını taşınacağı gibi fantastik açıklama yapılmıştı. Onlar ortada yok bugün, vatandaş kendi kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Muğla'nın doğasını, insanını, geleceğini kurtarmak için buradan Milas'tan Türkiye'ye sesleniyor olacağız."

"Yurttaşlar meydanları doldurarak 'ben senden kurtulmak istiyorum' diyorlar"

Seçmenler Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından kurtulmak istiyorlar. 23 yıllık iktidar bu ülke yokluktan, yoksulluktan, yolsuzluktan, zulümden, hukuksuzluktan başka bir şey vermiyor. Yurttaşlar meydanları doldurarak 'ben senden kurtulmak istiyorum' diyorlar. Nasıl söylesinler? 15 buçuk milyon yurttaş geldi, oy kullandı Ekrem İmamoğlu için. Cumhurbaşkanı adayı yaptı. 21 milyondan fazla yurttaş, ben seçim istiyorum dedi. Milyonlarca yurttaş mitinglere geliyor, miting alanlarını dolduruyor. Dolayısıyla vatandaş Adalet ve Kalkınma Partisi'ni diyor ki 'sandığı önüme koy, ben gereğini yapacağım' diyor. Bu iktidar da bundan kaçmak için zulmünü arttırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının zulmünü bitirmek için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

