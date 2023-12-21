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CHP'nin 126 seçim bölgesinde belediye başkan adayları belirlendi - Son Dakika
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CHP'nin 126 seçim bölgesinde belediye başkan adayları belirlendi

CHP, Konya'da İsmail Sonkaya, Manisa'da Ferdi Zeyrek, Samsun'da Cevat Öncü'yü aday gösterdi.

CHP\'nin 126 seçim bölgesinde belediye başkan adayları belirlendi
21.12.2023 - 23:59,  Güncelleme: 00:51
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CHP, Konya'da İsmail Sonkaya, Manisa'da Ferdi Zeyrek, Samsun'da Cevat Öncü'yü aday gösterdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda 161 seçim çevresinin görüşüldüğünü, bunlardan 35'i için ön seçim kararı alındığını, 126'sında ise adayların belirlendiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye başkan adayının İsmail Sonkaya olduğunu belirten Yücel, Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayının Ferdi Zeyrek, Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayının Cevat Öncü olarak belirlendiğini kaydetti.

Yücel, Çanakkale Belediye başkan adayının Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye başkan adayının Selahattin Ekicioğlu, Bartın Belediye başkan adayının Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasya Belediye başkan adayının Turgay Sevindi, Ardahan Belediye başkan adayının Faruk Demir ve Kütahya Belediye Başkan adayının da Eyüp Kahveci olmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Deniz Yücel'in açıklamalarının ardından, CHP tarafından PM toplantısında belirlenen, içerisinde ön seçim kararı alınan 35 seçim çevresi ile 126 büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adayının bulunduğu liste paylaşıldı.

Buna göre, CHP'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:

" Adana'nın Feke ilçesinde Mehmet Ali Kızıloluk, İmamoğlu ilçesinde Kasım Karaköse, Adıyaman'ın Besni ilçesinde Vakkas Açar, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İskender Yıldırım, Tut ilçesinde Muttalip Gültekin, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde Mustafa Doğangüzel, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Zehra Özyol, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Adem Barış Aşkın, Güdül ilçesinde Mehmet Doğanay, Yenimahalle ilçesinde Fethi Yaşar, Ardaha'ın Çıldır ilçesinde Nurettin Aygün, Damal ilçesinde Murat Dalanbay, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Mustafa Galip Özel, Çine ilçesinde Mehmet Kıvrak, Sultanhisar ilçesinde Osman Yıldırımkaya, Balıkesir'in Balya ilçesinde Orhan Gaga, Bigadiç'te Zafer Göksel, Gönen'de İbrahim Palaz, Kepsut'ta Oğuz Arslan, Marmara'da Aydın Dinçer, Bartın'ın Amasra ilçesinde Recai Çakır, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Münir Mustafa Özacar, Denizli'nin Bekilli ilçesinde Önder Demir, Çal ilçesinde Ahmet Hakan, Sarayköy'de Mehmet Salih Konya, Serinhisar'da Osman Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeNecmi Gürgen, Edirne'nin Enez ilçesinde Özkan Günenç, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Zehra Konakçı, Sivrihisar'da Habil Dökmeci, Giresun'un Espiye ilçesinde Erol Karadere, Tirebolu ilçesinde Burhan Takır, Gümüşhane'nin Kürtün Burha Bilgin, Hatay'ın Erzin ilçesinde Ökkeş Elmasoğlu, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Mehmet Yıldız, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Zeynep Kesiktaş, Şarkikaraağaç ilçesinde Kamil Kapcı, İstanbul'un Fatih ilçesinde Mahir Polat, Pendik'te Süleyman Tarık Balyalı, Karabük'ün Ovacık ilçesinde Mustafa Orhan, Karaman'ın Ayrancı ilçesinde Mehmet Nuri Özkan, Kars'ın Kağızman ilçesinde Sergül Keskin, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Mehmet Eşref Mutlu Şenpazar ilçesinde Hatice Aydoğan, Tosya ilçesinde Tuğçe Kefeli, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Mehmet Çolakoğlu, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde Hüseyin Takan, Kaman ilçesinde Erhan Talu, Mucur ilçesinde Meryem Fıkırkoca, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Saide Arslan Çalışkan, Karamürsel ilçesinde Ahmet Çalık, Kartepe Nilay Merttürk, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Rıdvan Şenyurt, Doğanhisar ilçesinde Engin Kütükcü, Hadim ilçesinde Mürsel Ayrancı, Karapınar ilçesinde Gönül Karabacak, Karatay ilçesinde Mustafa Üstündağ, Meram ilçesinde Bahar Altay Çaçık, Seydişehir ilçesinde Hasan Ustaoğlu, Tuzlukçu ilçesinde Nurettin Akbuğa, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halil İbrahim Alnar, Manisa'nın Akhisar ilçesinde Besim Dutlulu, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Gölmarmara ilçesinde Cem Aykan, Gördes ilçesinde İbrahim Büke, Kula ilçesi Hikmet Dönmez, Saruhanlı ilçesi Zeki Bilgin, Soma ilçesinde Sercan Okur, Şehzadeler'de Gülşah Durbay, Turgutlu'da Çetin Akın. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Saffet Karabıyık. Niğde'nin Çamardı ilçesinde Mustafa Emiroğlu, Ordu'nun Aybastı ilçesinde Tevfik Güney, İkizce'de Hasan Çalık, Ulubey'de Bülent Aksoy, Ünye'de Cumhur Öztürk. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Zeki Özgür, Hendek ilçesinde Nihat Bayraktar. Samsun'un Alaçam ilçesinde Zergün Demirci, Bafra ilçesinde Özgür Önder, Ladik ilçesinde Özgür Ay, Vezirköprü ilçesinde Cemal Türkoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde Hayrettin Kaya, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ahmet Kaya, Uşak'ın Eşme ilçesi Yılmaz Tozan, Karahallı ilçesinde Ramazan Karakaya, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Avni Kurt, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Çetin Bozkurt, Gökçebey ilçesinde Vedat Öztürk, Kilimli ilçesinde Erol Sarıal."

CHP'de ayrıca 27 belde belediye başkan adayı da belirlendi.

Ön seçim kararı alınan yerler

PM'de Giresun, Kırklareli ve Zonguldak illeri ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Edirne'nin Keşan ilçesi, Kars'ın Selim ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski, Demirköy, Kofçazi, Pehlivanköy, Pınarhisar ilçeleri, Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçeleri, Trabzon'un Akçaabat, Beşikdüzü, Düzköy, Maçka, Tonya ilçeleri, Yalova'nın Kadıköy ilçesi, Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde ön seçim yapılması kararlaştırıldı.

PM'de, 9 beldede de ön seçime karar verildi.

Kaynak: AA
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