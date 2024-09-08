CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Program Çalışmalarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Program Çalışmalarıyla Devam Ediyor

CHP\'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Program Çalışmalarıyla Devam Ediyor

CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'da program çalışmalarıyla devam ediyor. MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra Sosyalist Enternasyonal temsilcileri de katılıyor. Ankara Deklarasyonu, kurultayın kapanışında oylanacak.

08.09.2024 14:43  Güncelleme: 14:44
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(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı, üçüncü günüyle Ankara'da program çalışmalarıyla devam ediyor. "Küresel Gelişmeler Işığında Program Çalışmaları" başlıklı yuvarlak masa toplantısına, MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra Sosyalist Enternasyonal temsilcileri de katıldı. Sosyalist Enternasyonal Komitesi'nin hazırlayacağı Ankara Deklarasyonu, kurultay delegeleri tarafından kurultayın kapanışında oylanacak.

CHP'nin "İkinci Yüzyılda Değişim Kurultayı" başlıklı 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı, üçüncü ve son günüyle Ankara ATO Congresium'da devam ediyor. CHP'nin programında yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin yuvarlak masa çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda bugün MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla "Küresel Gelişmeler Işığında Program Çalışmaları" başlıklı toplantı başladı. Toplantıya CHP'nin tüzük kurultayına katkı sunmak amacıyla Ankara'ya gelen Sosyalist Enternasyonal Komitesi de katıldı.

Gün sonunda, Sosyalist Enternasyonal Komitesi'nin bir Ankara Deklarasyonu hazırlaması bekleniyor. Delegeler tarafından kapanışta oylanacak bu deklarasyon, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eylül ayı sonunda yapılması planlanan ABD ziyaretinde katılacağı Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda katılımcılarla paylaşılacak.

Oylamanın ardından parti heyeti, CHP Genel Merkezi'ne geçerek yemek organizasyonuna katılacak. CHP'nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı, kurultay aile fotoğrafı çekimiyle kapanacak.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Program Çalışmalarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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