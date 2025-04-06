CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "İlk Yapılacak Seçimlerde Türkiye'yi Biz Yöneteceğiz"

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Milletimiz umudunu diri tutsun. Ana muhalefet partisi olarak 400'den fazla belediye CHP yönetiminde, CHP'li belediye başkanlarında. Halkımızın yanında olacağız. Onların umudu olmaya devam edeceğiz. İlk yapılacak seçimlerde Türkiye'yi biz yöneteceğiz" dedi.

Seçer, CHP'nin "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Seçer şunları söyledi:

"Partimize yönelik sistematik saldırılar var. Bu saldırılar farklı mecralarda yürütülüyor ama ortak hedef CHP'yi yıpratmak, yormak, etkisiz hale getirmek, vatandaş karşısında itibarını sarsmak. Bunu yaptıkları yol ve yöntemler CHP'li seçilmiş, halkın iradesiyle, vatandaşın desteğiyle seçilmiş siyasilere, belediye başkanlarına yönelik hukuk dışı bazı uygulamalarla sürdürülüyor. 31 Mart'tan bu yana daha 1 yılımızı yeni doldurduk belediye başkanları olarak. Şu anda kayyum atanmış ya da görevden el çektirilmiş, cezaevinde bulunan 10'a yakın belediye başkanımız var. Bunların da en başında İBB Başkanımız geliyor. Doğal olarak bu kadar olağanüstü koşulların, süreçlerin içerisinde bu olağanüstü kurultayı da yapıyoruz. Çünkü partimizle ilgili yürütülen 38'inci Kurultay ile ilgili bir yargı süreci var. Doğal olarak da hukuk dışı da desek bir kayyum tehlikesi ile partimiz karşı karşıya kaldığı için böyle bir karar aldı partimiz.

"Bir an önce çıkıp Türkiye'nin sorunlarına odaklanmak arzusu içerisindeyiz"

Bugün salondaki atmosferi sizler de gördünüz. Küçük bir salonda yapıyoruz belki ama ortamın enerjisi küçük salona çok fazla geliyor ve salonun dışına taşıyor. Tabii ki bize yönelik bu hareketler, bizi kendi iç sorunlarımızla boğuşturmak, orada zaman yitirmek, mümkünse, başarabilirlerse parti içinde bazı grupçuklar oluşturup birbirimizi kırdırmak ama buna muvaffak olamayacaklar. CHP'nin kadim bir parti olduğunu tüm parti biliyor. Türkiye tarihinin en önemli, demokrasi yolunda çok büyük deneyimleri olan, badireler atlatmış, birçok toplumsal, siyasal olaylara tanıklık etmiş bir siyasi parti. Bu anlamda deneyimlerimiz yüksek. Biz bunun farkındayız. Yani kendi iç sorunlarımızdan bir an önce çıkıp Türkiye'nin sorunlarına odaklanmak, bu kurulan tuzağı bozmak hatta bu tuzağa onları çekmek arzusu içerisindeyiz.

Örneğin ben bir belediye başkanıyım. Bundan 5-6 yıl önce ilk kez belediye başkanı oldum. Bir yıl önce de ikinci kez Türkiye'de rekor bir oy artışıyla tekrar belediye başkanı seçildim. Bunun anlamı nedir? Neden böyle bir irade ortaya koydum? Bizim hizmetlerimizden memnun olduğu için, Türkiye'de şikayet ettiği başta temel konular olan adalet, ayrımcılık, kayırmacılık bu tip konularda bizde farklı bir yaklaşım gördüğü için, herkesi kucakladığımız, herkesi kapsadığımız… Özellikle Türkiye'nin en temel sorunu olan, en derin sorunu olan yoksullukla mücadelede sosyal politikalarımızla Türkiye tarihinde çığır açtığımız için… Belki de bugüne kadar Türkiye tarihinde yerel yönetimlerde görülmemiş bir şekilde tüm CHP'li belediyeler muazzam bir sosyal politikalar uyguladığı için tekrar bizi seçti. Şimdi tekrar bizden görev bekliyor. Biz belediye başkanları bu görevi hakkıyla yerine getirmek zorundayız. Türkiye'nin toplumsal sorunlarına çözüm olacak, onlara ulaşacak, katkı sunacak en önemli seçilmiş makamları belediye başkanları meşgul ediyor. Doğal olarak hükümet, iktidar bu konuda bilgi sahibi. Çünkü onlar da bu yollardan geçti. Belediyelerin önemli bir kısmı kendilerini yönetimindeydi. Belediyelerin ne kadar güçlü bir siyasi kurum olduğunu, belediye başkanlarının ne kadar güçlü siyasi figürler olduğunun farkındalar. Genel iktidarın yolunu belediyeler, etkili belediye başkanları, halkta karşılığı olan, halk tarafından güven duyulan, saygı duyulan, inanılan belediye başkanlarından geçtiğini gayet iyi biliyor. O nedenle belediyelerin, belediye başkanlarının üzerine geliyor. Bizim bu oyunu bozmamızın en onemli yolu hizmetlerimizi daha fazla yapacağız, çalışacağız ama çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreç, bundan sonraki gündemimiz bu olacak.

"Halkımızın yanında olacağız"

Elbetteki dünya önemli bir süreçten geçiyor. Çok önemli değişiklikler var. Amerikan seçimleri, Orta Doğu'daki gelişmeler, özellikle Türkiye'nin en uzun doğu sınırı olan Suriye'deki son derece önemli gelişmeler, ekonomideki gelişmeler… Aklınıza gelebilecek Türkiye'nin sorun alanındaki gelişmeler şu anda Türkiye'nin tepesinde bir karabasan gibi duruyor. Bu iktidarın bu sorunlarla boğuştuğunu ama bir türlü çözemediğini halk da görüyor. Doğal olarak yeni bir iktidar arayışı, yeni bir Cumhurbaşkanı adayı arayışı var halkta. Halk güvenmek istiyor, inanmak istiyor. Çeyrek asırdır oy verdiği partiden uzaklaşmak, artık bu partiden umudunu yitirmiş halkın yeni bir parti, yeni bir lider arayışı içerisinde olduğunu görmemiz lazım. Bir an önce Türkiye'nin iç meselelerine, özellikle bölgemizdeki önemli görüşmelere, dünyadaki önemli gelişmelere odaklanmak, artık gündemi bununla meşgul etme gayreti içerisinde olmamız lazım. Artık gündemi iktidara bırakmamak; istediği gibi bizi oyalayan, bizi yoran, bizi halk karşısında sıkıntılı duruma düşüren gündemleri yaratmaya müsaade etmemeliyiz. Gerçek gündemi yakalayacak söylemler, uygulamalar, siyasi hamleler geliştirmemiz lazım. Bundan sonra buna odaklanacağız. Milletimiz umudunu diri tutsun. Ana muhalefet partisi olarak 400'den fazla belediye CHP yönetiminde, CHP'li belediye başkanlarında. Halkımızın yanında olacağız. Onların umudu olmaya devam edeceğiz. İlk yapılacak seçimlerde Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Bu azimle, bu kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."