CHP\'nin Antalya\'da On Binlerin Katılımıyla Düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine, "Ahtapot Saray\'da" Sloganı Damga Vurdu

HABER: Mehmet OFLAZ - Fatoş SUNAR/ KAMERA: Tunahan GÜLER - Yasin KABADAYI

(ANTALYA) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dokuzuncusu Antalya'da on binlerin katılımıyla gerçekleşti. Mitingde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için adalet çağrısı yükselirken, "Ahtapot nerede?" sorusuna, alandan yankılanan " Saray'da" yanıtı dikkat çekti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin dokuzuncusu Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlendi.

Antalya'nın Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki yurttaşlar, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Antalyalı bir yurttaş, İmamoğlu'nun suçlu olduğu kanıtlanmadan halen hapishanede tutulmasını doğru bulmadığını belirterek, "Operasyonlar, bizim halk olarak gördüğümüz bazı yolsuzluklara yönelik olsa çok daha iyi olacak sanıyorum. O tür operasyonlarla sabah uyanmayı tercih ederiz" diye konuştu.

"Sağ görüşlü insanım, İmamoğlu'na haksızlık yapıldı"

Konyaaltı'ndaki vatandaşlar, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini, siyasetle adaletin iç içe geçtiğini dile getirdi. Sağ görüşlü olduğunu belirten Haluk Ataeli isimli vatandaş, "Ben siyasetin eşit şartlarda yapılmasını düşünen adamlardanım. Sağ görüşlü olmama rağmen İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Siyaseti eşit şartlarda karşılıklı konuşarak, anlaşarak, milleti kim ikna edebiliyorsa, kimin ikna gücü yerindeyse onun kazanmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Tophane'ye "Free İmamoğlu" pankartı asıldı...

CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır, miting öncesi kent merkezindeki önemli noktalardan biri Tophane Parkı'na, İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankartı astı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından pankartın asıldığı alanı paylaşarak, "Siz, sokakları yasakladınız, biz her gün daha çoğaldık. Siz, Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini İstanbul'da yasakladınız, biz tüm Türkiye'ye astık. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Bugün, Antalya Tophane" dedi.

Miting alanına kurulan dev sahneye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" yazılı afiş, sahnenin ön tarafına ise "Free İmamoğlu! Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu" afişi asıldı.

"27 Mayısları da gördüm ama ben böylesini hiç görmedim"

Mitinge katılan CHP'nin önceki dönem genel başkanı Hikmet Çetin, ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu kaçar mı? Deliller kaybolabilir. Deliller kaybolmamış zaten hiçbir şey yok. Onun için bence büyük bir haksızlık. En azından tutuksuz yargılanması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Miting öncesinde konuşan 78 yaşındaki Hacer Çorakçı, " Hukuk, adalet ayaklar altında. 78 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim. 27 Mayısları da gördüm, hepsini gördüm ama ben böylesini hiç görmedim. Ekrem bir çıksın kurbanım var, kesip dağıtacağım" dedi.

İstanbul seçimlerinin iptal edildiği zaman, hakaret suçundan ceza aldığını ve 42 gün hapiste kaldığını ifade eden Vedat Kahraman ise "Hiç de korkum yok. Bir 42 daha yatarım. Bu adamı cumhurbaşkanı yapacağız. Kimseden de korkum yok. Sonuna kadar hak var, hukuk var, adalet var, sağlayacağız bunu" diye konuştu.

"Pikaçu gençlik kolları yürüyüşünde"

Miting öncesinde, CHP Gençlik Kolları, üniversite öğrencileriyle yürüyüş yaptı. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin kepleriyle katıldığı yürüyüşte, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hak, hukuk, adalet" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı. Yürüyüşe, 19 Mart eylemlerinde gündeme gelen Pikaçu kostümünü giymiş bir kişi de katıldı.

Üniversiteli gençlerin yürüyüşüyle miting alınan gelen Pikaçu kostümlü gencin yanı sıra ahtapot kostümü giymiş gençler de miting alanında yer aldı. Özgür Özel, sahneye çıkmadan önce bu gençlerle fotoğraf çektirdi.

Antalyalı on binlere seslenen büyükşehir belediye başkanı Muhittin Böcek, "Yörükler diyarı Toroslar'dan, Akdeniz'den Silivri'ye Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Sevgiyle, cumhuriyetle, Atatürk'le kalın!" şeklinde konuştu.

Mitingde, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu mesajında, "Bir toplumun ayakta kalabilmesi için önce hukuka, sonra da birbirine güvenmesi gerekir. Bu güven kaybolduğunda ne ekonomi işler ne siyaset ahlaki kalır ne de insanlar birbirine tutunabilir. Biz bu güveni yeniden inşa etmeden, hiçbir kalıcı çözüm üretemeyiz. Çünkü adalet, sadece mahkeme salonlarında değil, tarlada, okulda, iş yerinde, sokakta; hayatın her anında gereklidir" dedi.

Yurttaşlar hep bir ağızdan "Ahtapot Saray'da" diye haykırdı

Mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması ve serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son kez ihtarda bulunduğunu belirtti.

Şair Adnan Yücel'in "Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" şiirini okuyan Özel, şiiri operasyonlarda gözaltına alınan belediye başkanlarına atfetti.

Özgür Özel'in konuşması sırasında yurttaşlar, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Diplomasız Erdoğan", "Akdeniz burada, dimdik ayakta" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Mitinge katılan yurttaşlara, "Al sana Ahtapot" videosu izletildikten sonra, Özgür Özel sahneden "Ahtapot nerede?" diye sordu. Yurttaşlar ise hep bir ağızdan, "Saray'da, Saray'da, Saray'da!" yanıtını verdi.

"Yasakladığınız mezuniyeti kutluyoruz"

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri mitinge, "Yasakladığınız mezuniyeti kutluyoruz" pankartıyla katıldı. Özel, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninin iptal edilmesini protesto etti. Miting sırasında, Özgür Özel, öğrencilerle kep fırlattı.

CHP Lideri Özel, asgari ücrete ara zam ve emeklilere seyyanen zam yapılması talebini yineledi, vatandaşlar da "Ara zam hakkımız, söke söke atarız" sloganı attı.

Bu arada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu için toplanan imzaların 20 milyona yaklaştığını bildirdi.

Mitingin sonunda gençlerden biri, Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ logolu tişörtü Özgür Özel'e hediye etti. Özel, tişörtü Özdağ'a ulaştıracağını söyledi. Özel, siyasi tutsaklara özgürlük çağrısını da bir kez daha yineledi.

Nazım Hikmet'in "Yürümek" şiirinden de bölümler okuyan Özgür Özel'in konuşmasının sonunda çalınan Grup Yorum'un "Hoşçalın Dostlarım" şarkısıyla miting tamamlandı.

Miting sonunda gençlerle fotoğraf çektiren Özel, bir gence parti rozeti taktı.