CHP\'nin Belediye Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi: "Milli İradeyi Hedef Alan Gayrimeşru, Hukuk Dışı Girişimlere Asla Teslim Olmayacağız"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Belediye Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi açıklandı. Bildiride; "İktidarın, sandıkta kazanamadığı belediyelere dönük başlattığı kayyum saldırısı halkın sandıktan çıkan iradesini, yani milli iradeyi hedef alan bir siyasi darbe girişimidir. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan seçilmiş belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kayyum kararlarıyla görevden uzaklaştırılmakta, yerine gelecek isim belediye meclislerinden seçimle değil iktidar tarafından atamayla belirlenmektedir. Bu şekilde ülkemizde demokrasinin kalan son kaleleri de iktidar tarafından yıkılmak istenmektedir. Tüm milleti ve milletin iradesini hedef alan bu saldırıların karşısında hep birlikte mücadele edecek, milli iradeyi hedef alan bu gayrimeşru, hukuk dışı girişimlere asla teslim olmayacağız. Halkın belediyelerine, halkın iradesine sahip çıkacağız" denildi.

CHP'li 414 belediye başkanı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık altı saat süren toplantıda belediye başkanları görüşlerini dile getirirken, ayrıca yuvarlak masa çalışmaları da yapıldı.

Toplantının ardından belediye başkanları toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı. Toplantının sonuç bildirgesini Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel okudu.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"1 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halkın sandıktan çıkan demokratik iradesiyle seçilmiş CHP'li belediye başkanları olarak 30 Kasım 2024 tarihinde Genel Merkezimizde 'Halkın Belediyesi, Halkın İradesi' sloganıyla bir araya geldik. Halkın desteğini ve teveccühünü kaybeden, Türkiye'yi çoklu krizlerin içine sürükleyen, ülkenin geleceğinden çok kendi siyasi varlığını düşünen iktidarın CHP'li belediyelere ve belediye başkanlarına dönük hukuk dışı, akla ve vicdana sığmayan, CHP'nin iktidar yolculuğunu durduramayacak olan topyekun saldırısına karşı hep beraber, en güçlü ve kararlı şekilde bir arada durma irademizi bu bildirge aracılığıyla bir kez daha tüm halkımızla paylaşıyoruz.

"Halkımızın bize verdiği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz"

Tüm halkımız tarafından bilinmesini isteriz ki; 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapan halkçı belediyecilik anlayışımızın vatandaşlarımızda gördüğü büyük karşılığın farkındayız. Bu sonuç omuzlarımıza Türkiye'de nüfusun üçte ikisine, ekonominin dörtte üçüne ev sahipliği yapan kentleri yönetme sorumluluğunu yüklemiştir. Halkımızın bize verdiği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz.

"Belediyelerimizin ürettikleri hizmetlerin bir sonraki seçimlerde CHP iktidarını inşa ettiğinin herkes gibi iktidar da farkındadır"

Halkın ve ülkenin yararına hiçbir şey üretmeyen, siyaset anlayışının merkezine halkın yararını değil kendi çıkarlarını koyan iktidarın CHP'li belediyelere dönük saldırılarının tam da bu sebeplerden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Belediyelerimizin ürettikleri hizmetlerin bir sonraki seçimlerde CHP iktidarını inşa ettiğinin herkes gibi iktidar da farkındadır. Ülkemiz için yeni bir başlangıç anlamına gelecek iktidar değişimini engellemek için belediyelerimize yönelen her türlü saldırının karşısında dimdik ve bir arada duruyoruz. Bu saldırıların CHP'li belediyelere ve belediye başkanlarına değil, seçimlerde CHP'ye oy versin vermesin tüm halkımıza yapılan bir saldırı olduğunu vurguluyoruz.

"Ülkemizde demokrasinin kalan son kaleleri de iktidar tarafından yıkılmak istenmektedir"

Bu kapsamda: Bir, iktidarın sandıkta kazanamadığı belediyelere dönük başlattığı kayyum saldırısı halkın sandıktan çıkan iradesini, yani milli iradeyi hedef alan bir siyasi darbe girişimidir. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan seçilmiş belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kayyum kararlarıyla görevden uzaklaştırılmakta, yerine gelecek isim belediye meclislerinden seçimle değil iktidar tarafından atamayla belirlenmektedir. Bu şekilde ülkemizde demokrasinin kalan son kaleleri de iktidar tarafından yıkılmak istenmektedir. Sadece Esenyurt'u, Ovacık'ı veya kayyum atanan diğer belediyelerdeki seçmenleri değil, tüm milleti ve milletin iradesini hedef alan bu saldırıların karşısında hep birlikte mücadele edecek, milli iradeyi hedef alan bu gayrimeşru, hukuk dışı girişimlere asla teslim olmayacağız. Halkın belediyelerine, halkın iradesine sahip çıkacağız.

"Kreşler çocuklarındır, kadınlarındır, halkındır. Dokundurtmayız, kapattırmayız"

İki, Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tam bir aydır; iktidarın, eski ortaklarından öğrendiği kumpas yöntemleriyle, hukuk cellatlarının verdiği kararlarla hapiste tutulmaktadır. Sadece Prof. Dr. Ahmet Özer'i ve CHP'yi değil, tüm Esenyurt halkını hedef alan bu hukuksuzluk derhal son bulmalı, belediye başkanımız serbest bırakılmalıdır.

Üç, CHP'li belediyeler iktidarın sosyal devlet uygulamalarında bıraktığı büyük boşluğu kendi imkanları dahilinde kapatmaktadır. Tüm halkımız bu durumu görmekte ve belediyelerimizi takdir etmektedir. Son yerel seçimler bunun en açık ispatı olmuştur. Bu kapsamdaki örnek uygulamaların başında, sayıları 650'yi aşan ve 50 binden fazla çocuğumuzun ve ailelerinin yararlandığı kreşler gelmektedir. Kreşlerimizde çocuklarımız ucuz, kaliteli, güvenli ve nitelikli bakım hizmetine ulaşıyor. Kreşlerimiz sayesinde kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımının önü açılıyor. İktidarın kreşlerimizi usulsüzce kapatmayı amaçlayan son girişimi kreşleri değil kadınları, çocukları, aileleri hedef almaktadır. CHP olarak, belediyelerimizin açtığı kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşler çocuklarındır, kadınlarındır, halkındır. Dokundurtmayız, kapattırmayız.

"Borçların önemli bir bölümü AK Parti döneminden kalmıştır"

Dört, CHP'li belediyeleri çalışamaz hale getirmek için iktidarın yürüttüğü saldırılardan bir diğeri, yıllardır belediyelerimiz üzerinde uygulanan ekonomik ablukadır. Kamu bankalarının kredi vermekten kaçınması, merkezi yönetimin yerel yönetimlere dönük kaynak dağıtımındaki adaletsizlikler, uluslararası kredilerin keyfi şekilde onaylanmaması gibi uygulamalar yıllardır devam etmektedir.

Bugün İzmir Selçuk Belediyemizde olduğu gibi belediyelerin önemli gelir kaynaklarına el konulması bu ekonomik ve mali baskılara dair bir başka örnektir. CHP'li belediyelerin mevcut SGK, vergi ve kamu borçları tam da bu uygulamalar nedeniyle oluşmuştur. Üstelik bu borçların önemli bir bölümü AK Parti döneminden kalmıştır. Son olarak 27 Kasım tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile belediyelerimizin iştiraklerine ait borçların da belediyelerimizin gelirleri üzerinden kesilmesi yoluna gidilmiştir. Tüm bunlar belediyelerimizin halkçı belediyecilik uygulamalarını, halkın nitelikli kamu hizmetinden yararlanmasını engellemeyi amaçlamaktadır. CHP'li belediyeler olarak bugüne kadar bu baskıların hiçbirine boyun eğmedik, bu baskıları mazeret görmeden çalışmaya devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Kamunun kaynaklarını yani halkın parasını en verimli ve adaletli şekilde kullanmayı, halkın parasını halk için harcamayı sürdüreceğiz.

"Halkın belediyeleri halkın kalacak"

Beş, iktidarın ranttan yana siyasi tercihleri nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin yükü halkın omuzlarına yüklenmek isteniyor. Bu ekonomik darboğazın yol açtığı ağır koşullara karşı CHP'li belediyeler olarak kadınların, gençlerin, emekçilerin, işsizlerin, emeklilerin, çiftçilerin, üreticilerin, yanında en güçlü şekilde duruyor, ihtiyaç sahibi olan her kesime sosyal koruma sağlıyoruz. Geçim krizine karşı CHP'li belediyeler, iktidarın bütün saldırılarına ve engelleme girişimlerine karşı halkın sığındığı güvenli limanlar olmaya devam edecek. Gelecek seçimlerde iktidar olup Türkiye'yi bu ağır ekonomik ve sosyal krizden çıkarıncaya dek halka bir nebze olsun nefes aldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yine bu anlayışla belediyelerimizde çalışan emekçilerimizi enflasyona ve pahalılığa karşı koruyacak, iktidarın aksine emekçileri açlık sınırının dahi altındaki ücretlere mahkum etmeyeceğiz.

CHP olarak gücümüz birliğimizden, mücadele azmimiz halkımızın bize olan inancından geliyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye İttifakı diyerek Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde çıktığımız bu yolun CHP iktidarına, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına varacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bugün ülkemiz iktidar tarafından çoklu krizlerin ve ağır koşulların içine itilmiş olsa da bu krizlerin her birine yanıt üretenler var, biz varız. Halkı yalnız bırakmayanlar var, biz varız. Halkçı belediyeler var, halkın CHP'si var. Halk için çalışmaktan, halk için üretmekten, halkın iradesine sahip çıkmaktan bir milim dahi geri adım atmayacağız. Cesaret ve dürüstlükle, sabır ve kararlılıkla, özgüven ve güler yüzle halkın haklarını koruyacağız. Halka eziyet edenler yenilecek, halka hizmet edenler kazanacak. Halkın belediyeleri halkın kalacak."