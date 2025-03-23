CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Başladı

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında parti genel merkezinde de oy kullanma işlemlerine devam ediliyor.

CHP'nin 81 il ve 973 ilçede kurduğu 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandığında saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Dayanışma sandığına ilk oyu atan 12 yaşındaki çocuk, ANKA Haber Ajansı'na duygularını şöyle anlattı:

"Ülke daha iyi yerlere gelsin diye yaptım. Gelecekte yaptığım şeyler boşa gitmesin diye yaptım. İmamoğlu'na iyi şeyler yazdım. Onun beni araması için telefon numaramı yazdım" dedi.