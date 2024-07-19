CHP'nin Eğitim Maratonu Toplantısı Tamamlandı

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CHP tarafından düzenlenen, eğitime dair konular ve önerilerin gündeme getirildiği 24 saat süren "Eğitim Maratonu" toplantısı tamamlandı.

Anıtpark'ta dün saat 10.00'da başlayan toplantı, 24 saatin ardından bugün aynı saatte sona erdi.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı program önerisinin geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

Özçağdaş, "Türkiye'nin saygın akademisyenlerinden yeni bir kurul oluşturun, ihtiyaç analizleriyle her türlü desteği verelim ve ne değiştirilmesi gerekiyorsa değiştirelim." dedi.

Okul öncesi eğitimin en az 1 yıl zorunlu ve tamamen ücretsiz olması gerektiğini dile getiren Özçağdaş, şunları söyledi:

"Erken çocukluk eğitimi verilen tüm kurumları bakanlık denetimine alın. Ortaokul kademesi için açık öğretimi iptal edin. Çocukların okulda kalmasını sağlayın ve hayalet öğrenciliği bitirin. Taşımalı eğitim uygulamasına son verin. Her gün 1,2 milyon çocuğun oradan oraya tarumar olmasına engel olun. Yatılı okulların şartlarını iyileştirin, okula erişimi olmayan çocukları bu okullara yönlendirin. Köy okullarını açın."

"Her okula en az 1 sağlık personeli atayın"

Özçağdaş, her okulda en az 1 kadrolu güvenlik personeli ve en az 1 sağlık personeli bulundurulması, her öğrenciye tüm kademelerde 1 öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm kademelerde velilerden alınan bağışlara son verin. Mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren fakülteleri yeniden açın. Mesleki ve teknik okullardaki laboratuvar ve atölyeleri hızlı bir biçimde çağın gerekleriyle yeniden yapılandırın. Gerçek öğretmen ihtiyacı kadar öğretmen ataması yapın ama bunu Anayasa'daki gibi yapın. Mülakatla değil liyakatle, sözleşmeyle değil devlet memuru olarak yapın."

Eğitim fakültelerinin kontenjanlarının ihtiyaca göre revize edilmesi gerektiğini savunan Özçağdaş, öğretmen yetiştirme programı olan alanlarda formasyon uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Sayın Bakan yapılabilecek çok şey var. Umuyorum bu 24 saatlik yapmış olduğumuz çalışma, umudum az ama bazı şeylerin değişmesine vesile olur. Çok açık çağrıda bulundum, 60'a yakın madde saydım, gelin tartışalım." sözleriyle seslendi.

Ağustostan itibaren 21 ilde halk buluşmaları

Ağustos ayının başından itibaren CHP'nin yönettiği 21 il belediyesinde halk buluşmaları yapacaklarını belirten Özçağdaş, "Buna benzer etkinliklerimizi akşam saatlerinde, 7'den 77'ye öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle, anneler, babalar, dedelerle, sendikacılarla, akademisyenlerle bir araya geleceğiz. Eğitimden ne beklediklerini soracağız." diye konuştu.

Özçağdaş, konuşmasının ardından toplantıya katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantının çıktıları kitaplaştırılacak

CHP'nin düzenlediği toplantıda, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, milletvekilleri, akademisyenler, eğitimciler ve sendika temsilcilerinin aralarında bulunduğu isimler kendi alanlarında tematik konuşmalar yaptı.

"Eğitim Maratonu" toplantısının çıktılarının, CHP eğitim kurmaylarınca kitap haline getirilmesi planlanıyor.