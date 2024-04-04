CHP\'nin İskenderun seçim itirazı reddedildi

Mart Ayının En Hızlı Apple Cihazları Belli Oldu

Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, mart ayının en hızlı Apple ürününün 12.9 inç iPad Pro 6 olduğunu gösteriyor. Listede ayrıca iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Pro 5 ve iPhone 15 Pro modelleri de yer alıyor.