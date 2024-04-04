CHP'nin İskenderun seçim itirazı reddedildi - Son Dakika
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CHP'nin İskenderun seçim itirazı reddedildi

CHP\'nin İskenderun seçim itirazı reddedildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, tüm oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesi vermişti.

04.04.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması ilgili talebini değerlendirdi.

Kurul, değerlendirmenin ardından seçim sonuçlarına itirazı reddetti.

CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kuruluna tüm oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesi verdiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin İskenderun seçim itirazı reddedildi - Son Dakika

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