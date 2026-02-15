Özgür Özel: Gelire Göre Kira Dönemi

(MUĞLA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dünyadaki iyi sosyal demokrat örneklerde olduğu gibi, bizim iktidarımızda gelire göre kira dönemi başlayacaktır. Çok kazananın daha yüksek, az kazananın daha az kira ödediği; hiç kazancı olmayanın temel vatandaşlık gelirini aldığı ve ücretsiz barındığı bir sistemi kurmak boynumuzun borcudur. Bu ülkeye namus borcumuzdur" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 89'uncusu Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atapark Meydanı'nı dolduran yurttaşları selamlayarak, şöyle konuştu:

"Bu meydana bakınca ben teslim olmayanları görüyorum. Bu meydana bakınca ben seçtiğine, seçme hakkına, iradesine sahip çıkanları bu meydana bakınca her türlü haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı durmayanları, teslim olmayanları evde oturmayan meydana çıkan ve mücadele edenleri görüyorum. Ben sizin bu azminizi, bu yüreğinizi, bu mücadele gücünüzü görünce diyorum ki hiçbir zaman karanlık kazanmaz. Her zaman aydınlık kazanır. Hiçbir zaman kötülük kazanmaz, iyilik kazanır. Zulmedenler değil zulme direnenler kazanır. Mücadele edenler kazanır. ve sizi görünce diyorum ki biz kazanacağız."

"Muğla'da 13 ilçeden 11'ini kazanarak ve nüfusun yüzde 90'ından fazlasını kazanarak büyük bir rekora imza attık"

Milas çok partili dönemde hep demokratları seçti. Bu seçimde komşunuzu Bodrum Belediye Başkanımızı Büyükşehir'e aday gösterdik. Ahmet Aras'la rekor oyla yüzde 55'le kazandık. Burada 1989'da, 1999'da 2004'te belediye başkanlığı yapan 23'üncü dönemde milletvekilliği yapan Fevzi Topuz'u yine göreve davet ettiniz. O da rekorlar kırarak kazandı. Onları kutluyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde Muğla'da daha önce 6 olan ilçe sayımızı 13 ilçeden 11'ini kazanarak ve nüfusun yüzde 90'ından fazlasını kazanarak büyük bir rekora imza attık. Benim hemşehrilerim, akrabalarım, Ege'lilerim hem kendi evlatlarına hem Genel Başkanlarına sahip çıktılar. Seydikemer ve Kavaklıdere sizin de seçtiğiniz başımızın üstünde. Siz başka bir tercihte bulundunuz, kusur bizdedir. Sizin de gönlünüzü sizin de oyunuzu alana kadar o belediyeleri kazanana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Hem Fevzi Topuz hem Ahmet Aras, kendilerine görevin verildiği günden itibaren var güçleriyle çalışıyorlar. Muğla'da geçtiğimiz dönemlerde çok önemli hizmetler yapıldı. Ahmet Aras geçen yıl 4 milyar altyapı yatırımı yaptı. Bu yıl 6 milyarlık yeni bir bütçe koydu. İki yılda 10 milyarlık altyapıyla, kışın olan nüfusu yazın ona katlanan, Milas'ta deniz kenarlarında ona katlanan yerde bu hizmetleri yapabilmek için misafirleri iyi ağırlamak, altyapıya onun getirdiği yükü göğüsleyebilmek için yapılan bu yatırımların her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca huzurevlerinden kreşlere, parklardan yollara kadar, gelirken başkanın gösterdiği hastanenin yolunu yapana kadar, köprüler yapana kadar, ilçe belediyesinin, büyükşehir belediyesinin aslında yetkisini, sorumluluğunu hatta bütçesini aşan işleri sırf birileri sizi ihmal edince geride kalmayasınız diye, eksik kalmayasınız diye yapan bu iki başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Onlara helal olsun.

Kadın Yaşam Merkezleri için, Kısa Mola Evleri denilen engellileri, dezavantajlıları unutmayan 5 yeni merkez için, ikiden sekize çıkmış olan kreşler için, bir huzurevinin bitmesi, inşaatı süren iki huzurevi için, Bodrum, Marmaris, Ortaca Katı Atık Merkezleri için, Güneş Enerjisi Santralleri için ve toplamda 131 kilometre yeni içme suyu hattı için, 101 mahallede değişen içme suyu hatları için, 40 kilometre yeni yapılmış kanalizasyon hattı için, Bodrum'da içme suyu hatlarının tamamının yenilendiği için, denizden içme suyu arıtma tesisinin son aşamasına geldiği için üreticiye yerel tohum ve meyve fidanı dağıtımı için Ahmet Aras'ı bir yürekten alkışlayalım. Kazandırdığı 11 iş makinası 30 hizmet aracı için ihtiyaç sahiplerine yapılan yüksek sosyal yardımlar için tarlada kalan kavunlardan tutun da belediyenin ürettiği portakalına kadar yoksulun mutfağına sofrasına bunları koydukları için de Fevzi Topuz'u alnından öpüyoruz.

"Köylüye 'Al ananı da git' diyen cumhurbaşkanına değil, 'Köylü milletin efendisidir' diyen cumhurbaşkanına ihtiyaç vardır"

Muğla'da yerel seçimde yetkiyi aldık, vazifemizdeyiz; ama Türkiye'de genel seçimde yetki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Bir baktım, ne yapmışlar Muğla'ya diye. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun da Muğla 2025'te Türkiye bütçesine 68 milyar lira vergi ödemiş. Peki Muğla'ya bütçeden ne kadar para ayrılmış? 5,7 milyar. Muğla'nın verdiği vergi Muğla'da kalsa bunun 12 katı hizmet olur. Muğla'dan 12 almış, 1 vermişler. Muğla'dan kepçeyle almışlar, çay kaşığıyla vermişler.

Muğla 20 yılda 418 bin dekar tarım alanı kaybetmiş; yani küçülme yüzde 17. Türkiye'dekinin yüzde olarak tam iki katı. Türkiye'de tarım alanı kaybediyoruz ama Türkiye'de olanın iki katı, iki misli oranında Muğla'da kaybediyoruz. Şehir merkezi büyüyor, köyler küçülüyor. Sabahleyin buradan Bodrum'a 20 bin kişi çalışmaya gidiyor. 20 bin kişi topraktan ekmek çıkaramadığı için gidiyorlar, Bodrum'da otellerde çalışmak durumunda kalıyorlar. Elbette her emek kıymetlidir. Ama bir ülke çiftçisini kaybediyorsa, ortalama çiftçi yaşı 58'e çıktıysa ve 'Fırsat bulursam, asgari ücretli bir iş bulursam seneye köyde kalmam' diyenlerin sayısı üç genç çiftçiden ikisine çıkmışsa, burada büyük bir sorun, büyük bir tehlike vardır.

Bu sorunları gören, bu sorunları çözmek isteyen ve artık bu işlere enerjisi de, kararlılığı da olan yepyeni bir iktidara, yepyeni bir enerjiye; şikayet eden köylüye 'Al ananı da git' diyen bir cumhurbaşkanına değil, ilki gibi 'Köylü milletin efendisidir' diyen bir cumhurbaşkanına ihtiyaç vardır. 89'uncu kez bir meydandayız, bir eylemdeyiz, otobüsün üstündeyiz. Durmadık, durmayacağız. Yılmadık, yılmayacağız. Ne arkadaşlarımızı unutacağız ne bu mücadeleyi bırakacağız.

"Sorunları görüyorum ve o sorunları teker teker çözeceğimize de söz veriyorum"

Bu şehirde en büyük sıkıntılardan bir tanesi yüksek kiralar. Muğla'da inanılmaz bir barınma sorunu var. Ortalama 30 bin lira kirayla Allah ev sahibi olmayanlara, kiracılara, bilhassa da bu şehre tayinle gelen devletimizin memurlarına yardım etsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin barınma sorununu çözmek üzere hazırladığı parti programındaki bölümde kiralık sosyal konut vardır. Biz bunu söyleyince Adalet ve Kalkınma Partisi, bunun bulduğu büyük karşılıktan sonra 'Biz de bunu yapacağız' dediler. Ancak buradan ifade ediyoruz: 100 konuttan 5 tanesinin kiralık olması asla yeterli değildir. Bizim önerimizde olduğu gibi yüzde 15, 20, 25'li oranlarda en az kiralık sosyal konut olmalıdır.

Dünyadaki iyi sosyal demokrat örneklerde olduğu gibi, bizim iktidarımızda gelire göre kira dönemi başlayacaktır. Çok kazananın daha yüksek, az kazananın daha az kira ödediği; hiç kazancı olmayanın temel vatandaşlık gelirini aldığı ve ücretsiz barındığı bir sistemi kurmak boynumuzun borcudur. Bu ülkeye namus borcumuzdur. 4 yılda yüzde 560'lık kira artışıyla, yüzde 480'lik konut fiyatı artışıyla Muğla bu konuda en zor durumda olan illerimizden bir tanesi. Bunun için de özel olarak bu konuda Muğla'ya ayrıca katkı sağlamak boynumuzun borcu.

Antalya ve Muğla, kışlık nüfuslarını yazın ikiye, üçe, beşe, ona katlayan ilçelere sahip. Öyle olunca da burada hem altyapıyı, hem belediyelere ayrılan kaynağı, hem de orada yaşamak zorunda olan, orada turist olarak değil, oranın gerçek sahibi olanların sorunlarını görmek lazım, çözmek lazım. İşte ben bu meydanda o sorunları görüyorum ve o sorunları teker teker çözeceğimize de söz veriyorum."

(SÜRECEK)