CHP, Olağanüstü Kurultay ve İmamoğlu'nun Adaylığını Onayladı - Son Dakika
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CHP, Olağanüstü Kurultay ve İmamoğlu'nun Adaylığını Onayladı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde toplandı ve 6 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kurultay ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını oy birliğiyle onayladı.

27.03.2025 15:26  Güncelleme: 16:20
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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM), bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. PM, Genel Başkan Özgür Özel tarafından alınan Olağanüstü Kurultay kararını onayladı. Öte yandan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

CHP PM, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 12.20'de toplandı. Yaklaşık iki saat süren PM toplantısında Genel Başkan Özgür Özel tarafından alınan 6 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Kurultay ele alındı. Edinilen bilgiye göre PM, Olağanüstü Kurultay kararını oybirliğiyle onayladı. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

CHP Lideri Özel'in İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yürütülen süreç ile ilgili bilgi verdiği ve sürecin başarılı yürütüldüğünü belirttiği öğrenildi. Ayrıca toplantıda İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan mitinglerin devam etmesi de kararlaştırıldı.

PM'nin ardından Meclis'te CHP milletvekillerinin katılımıyla kapalı grup toplantısı başladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP, Olağanüstü Kurultay ve İmamoğlu'nun Adaylığını Onayladı - Son Dakika

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