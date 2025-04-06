CHP Olağanüstü Kurultayı: Abdurrahman Tutdere'den Güçlü Mesajlar

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "CHP'nin kurumsal kimliğine dönük hiçbir operasyon tutmaz çünkü CHP halkın partisidir, böyle de kalacaktır ve yoluna devam edecektir" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Olağanüstü Kurultay'da ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere şunları söyledi:

"Genel Başkan Özgür Özel, Saraçhane sürecinden bu yana çok muazzam bir liderlik gösterdi. Bugün Kurultay'da yapmış olduğu değerlendirme ve kucaklayıcı konuşması, Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortaya koymuş olduğu vizyon, perspektif çok anlamlıydı ve salonda da çok büyük bir ilgiyle karşılandı.

Burada aslında CHP'nin nasıl bir gelenekten geldiği, nasıl köklü bir geleneğe sahip olduğu bir kez daha ortaya çıktı. CHP'nin kurumsal kimliğine dönük hiçbir operasyon tutmaz çünkü CHP halkın partisidir, böyle de kalacaktır ve yoluna devam edecektir. Bugün burada birlik, uzlaşı çıktı. Burada partimizin politikalarını yürütecek, bundan sonraki süreci başarıya ulaştıracak olan kadrolarımız seçilecektir. Demokrasi, milli irade diyoruz. Millet kazanacak."