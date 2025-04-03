CHP Olağanüstü Kurultayı'na Davet

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü kurultaya ilişkin "81 ilden üyelerimizi, vatandaşlarımızı, CHP'ye bu süreçte dayanışma vermek isteyen herkesi, bilhassa gençleri, demokrasi de buluştuğumuz herkesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyoruz" dedi. Özel, kurultayın kapalı yapılacağı iddialarına ilişkin "Ne basına kapalıdır ne üyeye kapalıdır, herkese açıktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Ankara Yenimahalle'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 6 Nisan'da olağanüstü kurultay yapılacağını hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Malum 19 Mart darbe girişiminin ardından çok uzun süre İstanbul'daydık. Sadece geçen hafta perşembe günü burada, Genel Merkezi'mizde Parti Meclis toplantımızda ön seçimden çıkan adayımızı grubumuza bildirmek, sonra da yaptığımız kapalı grup toplantısıyla kapalı oylamayla da oybirliğiyle, adayımızın Ekrem İmamoğlu olduğunu resmileştirmek üzere buradaydık. Dün Trabzon'da Volkan Konak'a vedamızdan sonra, Ankara'ya geldim. Pazar gününe kadar yeni bir olağanüstü gelişme olmadığı taktirde olağanüstü kurultayımızı yapmak üzere Ankara'dayız. İlk sözüm, olağanüstü kurultayımız ile ilgili. Hem birleştirme hem bir çağrı içerecek çünkü biz bir telaş içindeyken partiye kayyum atamak için bütün asliye hukuk mahkemelerini deneyenler, CHP'nin ön seçim kararlılığını da gördüklerinde, seçimi yaptırmamak üzere birtakım kirli iş birliklerine de girerek, kayyum atamaya kalktılar partiye. Bunu, cuma günü mesai saatleri içerisinde yapmış olduğumuz ve kabul edilen başvurumuzu, size cuma akşam üstü o kayyum tebligatını, olanaklı olmayacak bir şekilde duyurduk.

"Olağanüstü Kurultayımız, bir meydan okuma"

Devamında da olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bu tabii ki bir meydan okuma. CHP gibi bir partiyi, tarihi boyunca, ülkenin Cumhuriyet'ten önce kurulmuş, Kurtuluş Savaşı'nda kuruluşunu gerçekleştirmiş, demokrasiyi kurmuş bir partiye kayyum atamaya yeltenenler ve tertemiz kurultayını, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kez Genel Başkanın çoklu yarışta değiştiği bir demokrasi şölenini kirletmek isteyenlere karşı da aynı delegelerimizle de bir olağanüstü kurultay yapıyoruz. Delegemizin iradesini ortaya koyuyoruz, tazeliyoruz. Dosta, ona güven duyduğu için memnuniyet; düşman olana da neye kalkıştıklarını ve durumun ne olduğunu görmek için mahcubiyet vaat ediyoruz."

"Kurultay herkesin erişimine açık"

Özel, "bu sefer kurultayın sadece delegelerle yapılacağı, seyirci alınmayacağı gibi birçok saçma sapan iddia var" diyerek, şöyle devam etti:

"Kurultayı 15 gün içinde yapmak için yerini, saatini bildireceksiniz. Arena'yı isteyeceğiz deyip duyursanız, Arena dolu dendiğinde, kurultayınızın ilan gününde yaptığınız ilan yerine gelmediği için kurultayı yapamazsınız. Yer değişikliği için bir 15 gün daha beklersiniz. Onun için emin olduğumuz bir yerde, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıyoruz. Salon, bin 800 kişilik, delegemiz, bin 300 kişi. Bir kere, 500 kişi, misafirler, onur konukları, izleyiciler, yurt içinden ve yurtdışından konuklar olacak. Salonun hemen yanında, aynı şekilde bu sürecin sağlıkla izlenebileceği, teknolojik olarak geniş birkaç salonumuz daha var. Kurultay, örneğin başkanlık divanına erişmek isteyen herkesin erişimine açık. Bireysel adaylıklar için, parti meclisi adaylığı için, divana herhangi bir başvuru için, hiçbir erişim engelinin olmadığı, bütün üyelere açık bir kurultay.

"Kurultayda, tek gündem maddesi var o da seçim"

Kurultayda, tek gündem maddesi var o da seçim. Bu yüzden de eğer bir aday varsa bir konuşma var; birden çok aday varsa, adayların konuşması var. Bunun dışında bir konuşma yok Kurultayda. Bu, hukuki bir zorunluluk. Bu formalite konuşmayı içerde yaptıktan sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önünde öyle içerideki bin 800 kişiye değil, ya da geçen Kurultay'daki gibi bey binlere on binlere değil; yüz binlere konuşacağız. Bu yüzden 81 ilden üyelerimizin, vatandaşlarımızı, Ankara'yı çok sevenleri, Meclisi sevenleri, Meclisi kuran partiyi sevenleri, geçmişte oy vermemiş olsun CHP'ye bu süreçte dayanışma vermek isteyen herkesi, bilhassa gençleri, partili partisiz, CHP'ye oy vermiş vermemiş, verecek vermeyecek ama demokraside buluştuğumuz bütün gençleri, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyoruz.

Esas kurultay konuşmamız on binlere, yüz binlere, orada olacak. Her hafta sonu bir 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' mitingi yapacağız. Gelecek hafta sonu da olacak. Bu hafta sonunda olacak mitingin elbette en temel talebi ve teması da yine Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve tüm arkadaşlarımıza özgürlük olacak. Kayyum rezaletini, gündeme getirenlere bunu aklından geçirenlere, CHP Kurultayı'na laf edenlere, delegelerimiz sandıkta milletimiz de hem ekranları başında hem de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'mizin önünde gerekli cevabı verecekler. Bu çağrıyı yapıyorum. Ne basına kapalıdır ne üyeye kapalıdır, herkese açıktır. Ama salonda bin 300'ün üzerindeki delegemizin yerlerini almalarını sağlayacağız. Onun dışında seyirciler, izleyiciler, takip etmek isteyenler için o salonun yetmediği yerlerde yan salonlar benzer salonlar ve dışarıda büyük kalabalıkla büyük bir coşkuyu hep birlikte yaşayacağımız bir süreç olacak. Kurultay, saat sabah 10.00'da başlıyor, saat 16.00 gibi kurultayın içerideki formal ve formalite kısımlarını tamamladıktan sonra vatandaşlarımızla buluşmayı ümit ediyoruz."

(SÜRECEK)