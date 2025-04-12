CHP Parti Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yaptı. PM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Yeni MYK'da sadece iki isim değişti. Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İlhan Uzgel yerine Namık Tan ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Volkan Demir yerine Mehmet Necati Yağcı getirildi.
CHP PM, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplandı. PM toplantısı devam ederken MYK üyeleri belirlendi. Yeni MYK'da sadece iki isim değişti. Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İlhan Uzgel yerine Namık Tan ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Volkan Demir yerine Mehmet Necati Yağcı getirildi.
Özgür Özel tarafından önerilen ve PM tarafından onaylanan CHP Lideri Özel dışındaki 23 kişilik MYK listesi şöyle:
- Selin Sayek Böke - Genel Sekreter
- Ensar Aytekin - Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gül Çiftci Binici - Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Özgür Karabat - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gökan Zeybek - Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Burhanettin Bulut - Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Yücel - Parti Sözcüsü
- Gökçe Gökçen - Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Aylin Nazlıaka - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gamze Taşcıer - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Namık Tan - Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Yavuzyılmaz - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Sevgi Kılıç - Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yalçın Karatepe - Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Murat Bakan - İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gülşah Deniz Atalar - Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Suat Özçağdaş - Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yankı Bağcıoğlu - Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Zeliha Aksaz Şahbaz - Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Pınar Uzun Okakın - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Erhan Adem - Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Mehmet Necati Yağcı - Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ulaş Karasu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
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