CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı: Pendik Artık Değişecek ve Dönüşecek

Güncel

CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı, az bir farkla AKP'nin adayına kaybettiği seçimin sonuçlarına ilişkin "Şunu herkes bilmeli ki, 100 gün boyunca kampanyada anlattığımız her şeyden sonra, Pendik'in anlattığımız bütün sorunlarından sonra artık bir daha Pendik'in siyaseten aynı olması mümkün değil. Pendik de artık değişecek ve dönüşecek. Ben buna eminim" açıklamasını yaptı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde belediye başkanlığı seçimi kıyasıya geçti. Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP'nin adayı Ahmet Cin, yüzde 44,69 oy alırken en yakın rakibi CHP'nin adayı Tarık Balyalı da seçimi yüzde 42,78 oyla tamamladı.

Geçen dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekilliği yapan Balyalı, sonuçların açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Partisinin Pendik İlçe Başkanlığı'ndan seslenen Balyalı, zorlu bir süreç geçirdiklerine ve aday olarak 101 gün sahada çalıştığını belirtti. Balyalı, şunları dile getirdi:

"Sizlerle birlikte olduk 101 gün boyunca ve Pendik'in her noktasında yer aldık ama tabii bu süreçte ben tek başıma değildim. Öncelikle ailem yanımdaydı. Aileme çok teşekkür ediyorum. Partili arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, onlarla birlikteydim. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 100 gün boyunca bize eşlik eden çok sayıda arkadaşımız, çok sayıda dostumuz oldu. Onlara da kocaman, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ayrıca ilçe başkanımızdan meclis üyelerimize, partimizin il başkanlığından Ekrem Başkanımıza kadar destek olan herkese binlerce kere teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü tabii ki Pendiklilere ediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım ve yaşayacağım yer olan Pendik'te herkese ama herkese binlerce kere teşekkür etmek istiyorum. Onların o içten sevgisini, sıcaklığını, samimiyetini bütün kampanya süresince gördüm ve bundan büyük mutluluk duydum. Yaşayacağım demiştim. Doğru. Keyifle yaşamaya devam edeceğim. Hala buradayım ve burada olmaya devam edeceğim. Dün itibarıyla seçimler sona ermiş olabilir ama biz Pendik'teki mücadelemize devam edeceğiz. Şunu da herkes bilmeli ki, 100 gün boyunca kampanyada anlattığımız her şeyden sonra, Pendik'in anlattığımız bütün sorunlarından sonra artık bir daha Pendik'in siyaseten aynı olması mümkün değil. Pendik de artık değişecek ve dönüşecek. Ben buna eminim.

"İSTANBUL'DAN KOPUK BİR İLÇE OLMAYACAK"

O yüzden bu kampanya süresince emeği geçen, katkı sunan, destek olan, oy veren, oy vermeyen, sandığa giden bütün vatandaşlarımıza, hangi siyasi partiye oy verirse versin bütün Pendiklere teşekkürü borç biliyorum. Bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Dün akşam saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılmasıyla sizlerin hakkını, hukukunu savunmak için görev yapmaya başladık. Hala devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte elimize gelen bütün ıslak imzalı tutanakları ilçe seçim kurulunun verileriyle karşılaştırıyoruz. Buradan da bir sonuç elde edeceğiz ve ona göre de artık sürece bir nokta koyacağız veya süreci hukuki olarak devam ettireceğiz. Hukukçu arkadaşlarımızla birlikte partili arkadaşlarımız, bilgi işlemdeki arkadaşlarımız hep birlikte değerlendirmeler yapıyorlar. Bu değerlendirmeler sonucuna göre Pendiklilere dönük bir bilgi vereceğiz ama bu süreç boyunca hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pendik, artık İstanbul'dan kopuk bir ilçe olmayacak. Size bunun sözünü vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın."