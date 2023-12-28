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CHP, Seçimlerde Görevli Olmayan Sandık İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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CHP, Seçimlerde Görevli Olmayan Sandık İddialarını Yalanladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, yapılan seçimlerde CHP'nin görevli bulundurma hakkı olan sandıklarda görevli atamasının gerçekleşmediğini açıkladı. Ancak, seçim günü çeşitli sebeplerden dolayı sandık başında bulunmayan görevli sayısının az olduğunu belirtti. CHP, gelecek yerel seçimlerde vatandaşların her oyunun takipçisi olacaklarını ve sandık güvenliğini sağlayacaklarını vurguladı.

CHP, Seçimlerde Görevli Olmayan Sandık İddialarını Yalanladı
28.12.2023 - 18:57,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde CHP'nin 26 bin 115 sandıkta görevlisinin olmadığı iddialarına ilişkin, "14 Mayıs seçimlerinde partimizin resmi görevli bulundurma hakkı olan bin 527 sandıkta, 28 Mayıs seçimlerinde ise bin 680 sandıkta görevli ataması gerçekleşmemiştir. Seçim günü ise bildirilmesine rağmen çeşitli sebeplerden dolayı sandık başında bulunmayan görevli sayımız 14 Mayıs seçimlerinde 7 bin 704, 28 Mayıs seçimlerinde ise 5 bin 133 olarak gerçekleşmiştir. Seçim güvenliği konusunda doğru bilginin paylaşımı özellikle yerel seçim sürecinin başladığı bugünlerde daha büyük önem taşımaktadır. CHP olarak 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de, tüm seçim çevrelerinde vatandaşlarımızın verdiği her oyun takipçisi olacak ve sandık güvenliğini sağlayacağız. Bunun için tüm örgütümüzle birlikte en güçlü biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Seçim ve Parti Hukukundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi Binici, yaptığı açıklamada, 26 Aralık Salı günü Halk TV'de gazeteci Murat Ağırel'in, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde CHP'nin 26 bin 115 sandıkta görevlisinin olmadığını ileri sürdüğünü belirterek, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"177 BİN 426 GÖREVLİ DE SEÇİM GÜNÜ GÖREV YERLERİNDE HAZIR BULUNMUŞTUR"

"Sayın Ağırel'in paylaştığı veriler gerçeği yansıtmamaktadır. 14 Mayıs Genel Seçimi'nde yurt içinde toplam 191 bin 885 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 7 seçim çevresinde aday göstermemiş, dolayısıyla seçim hukuku gereğince söz konusu seçim çevrelerinde resmi sandık görevlisi bulunduramamıştır. Partimizin adaylarının bulunduğu ve seçim mevzuatı gereği sandık görevlisi bulundurabildiğimiz seçim çevrelerindeki toplam sandık sayısı 186 bin 657'dir. Bu sandıkların 185 bin 130'unda görevli bildirimi yapılmış, 177 bin 426 görevli de seçim günü görev yerlerinde hazır bulunmuştur. 28 Mayıs günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci oylamasında ise 184 bin 977 görevli bildirimi yapılmış, 179 bin 844 görevli seçim günü görev yerlerinde hazır bulunmuştur.

"VATANDAŞLARIMIZIN VERDİĞİ HER OYUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Buna göre; 14 Mayıs seçimlerinde partimizin resmi görevli bulundurma hakkı olan bin 527 sandıkta, 28 Mayıs seçimlerinde ise bin 680 sandıkta görevli ataması gerçekleşmemiştir. Seçim günü ise bildirilmesine rağmen çeşitli sebeplerden dolayı sandık başında bulunmayan görevli sayımız 14 Mayıs seçimlerinde 7 bin 704, 28 Mayıs seçimlerinde ise 5 bin 133 olarak gerçekleşmiştir. İktidarın, devlet gücüyle uyguladığı ve birçok tartışmayı beraberinde getirdiği seçim günü usulsüzlükleri kuşkusuz seçmenlerimiz tarafından dikkatle takip edilmekte ve doğal olarak bir hassasiyet barındırmaktadır. Seçim güvenliği konusunda doğru bilginin paylaşımı özellikle yerel seçim sürecinin başladığı bugünlerde daha büyük önem taşımaktadır. CHP olarak 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de, tüm seçim çevrelerinde vatandaşlarımızın verdiği her oyun takipçisi olacak ve sandık güvenliğini sağlayacağız. Bunun için tüm örgütümüzle birlikte en güçlü biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs Seçimi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Seçimlerde Görevli Olmayan Sandık İddialarını Yalanladı - Son Dakika


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