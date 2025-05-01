CHP Şoförü Gözaltına Alındı

(ANKARA) - CHP Genel Merkez şoförü Gökhan Gülyurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymadığı iddiasıyla "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla çıkarıldığı Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program için eski Meclis binasına gitmeye çalışan CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan Gülyurt, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde otobüsün ağırlığı nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu ve programın aksamaması için milletvekillerinin yola devam edilmesini istediğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, PM üyesi Melisa Uğraş ve PM üyesi Ali Abbas Ertürk adliyeye giderek Gülyurt'un durumu hakkında bilgi aldı.

Hakimlikte ifade veren Gülyurt, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde şoför olarak görev yapmaktayım. Olay günü program yoğunluğu nedeniyle dur ihtarını fark edemedim. Daha sonra aracı durdurdum, yetkililerle görüşüldü ve eskort eşliğinde devam ettik. Devlete ya da emniyete karşı kasıtlı bir hareketim olmamıştır" dedi.

Gülyurt'un avukatları ise müvekkillerinin sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma ya da delilleri karartma şüphesi bulunmadığını savunarak tutuksuz yargılanma ya da adli kontrol talep etti.

Mahkeme, mevcut delil durumu, şüphelinin ifadesi ve suça konu olayın oluş şekli dikkate alınarak tutuklama talebini reddetti. Ancak soruşturma süresince yurt dışına çıkış yasağı ve bir ay süreyle konutu terk etmeme şartlarıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

Karara iki hafta içinde Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebileceği belirtildi.