CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına yanıt verdi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinden rahatsızlık duymanın devlet adabına yakışmadığını belirtti. Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına karşılık vererek, Yalçın'ın muhalif basını kişisel algıladığını ve gazetecileri hedef gösterdiğini savundu. Ayrıca, Yücel, Sinan Ateş davasıyla ilgili adaletin sağlanacağına olan güvenlerini bildirdi.

12.06.2024 16:44
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinden, ülkedeki normalleşme yolundaki adımlardan rahatsız olmanın, devlet adabına yakışmadığını belirtti.

Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına, yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Yakın siyasi tarih de dahil, muhalif basının tüm eleştirilerini kişisel algılayan Yalçın'ın, adeta tüm dünyanın bir olup MHP'nin kuyusunu kazıyormuşçasına bir psikolojiye girdiğini öne süren Yücel, Semih Yalçın'ın, gazetecilik mesleğini icra etmekten başka derdi olmayan gazetecileri hedef gösterdiğini, Sinan Ateş davasıyla ilgili yargı makamlarına mesaj gönderdiğini savundu.

Deniz Yücel, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden, ülkedeki normalleşme yolundaki adımlardan rahatsız olmak, ne devlet adabına ne siyasetin ağırlığına ne de ülkücü camianın gönül verdiği MHP'ye yakışmaktadır."

Sinan Ateş cinayetine karışan herkesin adaletten payına düşeni alacağını ifade eden Yücel, bu konuda adalete güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika
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