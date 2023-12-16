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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kiralara yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kiralara yönelik sözlerine tepki gösterdi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kiralara yönelik sözlerine tepki göstererek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir soru daha ekledi ve kiraların düşmediğini belirtti.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan\'ın kiralara yönelik sözlerine tepki gösterdi
16.12.2023 - 19:47,
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kiralara yönelik " İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" sözlerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, " Düştüğünü söylediğiniz kiralardan niye en yakınınızdaki bürokratların haberi yok? Sayın Şimşek, elindeki WSJ ya da Guardian'ı bırakıp yakınındaki bir apartmana görevlisine sorarsan kiraların düşmediğini öğrenebilirsin... Bak bürokratın bunu yapmış" diye tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kiralara yönelik "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" sözlerine yanıt verdi.

Yücel,  "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'kiralar düşüyor' demişti... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ise 'İstanbul'da ev bulamadıklarını, annelerinin evine yerleştiklerini' söylüyor. Ben bakana 3 soru sormuştum, bir soru daha ekleyim o halde... Düştüğünü söylediğiniz kiralardan niye en yakınınızdaki bürokratların haberi yok? Sayın Şimşek, elindeki WSJ ya da Guardian'ı bırakıp yakınındaki bir apartmana görevlisine sorarsan kiraların düşmediğini öğrenebilirsin... Bak bürokratın bunu yapmış" notuyla bu hafta yaptığı açıklamanın videosunu yayınladı.

Yücel, yayınladığı videoda şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'kira fiyatları düşüyor' demiş. Şimdi Sayın Şimşek'e soruyorum, bundan kiracıların haberi var mı? Bundan ev sahiplerinin haberi var mı? Bundan emlakçıların haberi var mı? Sayın Şimşek sanırım sadece Guardian, Wall Street Journal gibi gazeteleri okuyor. Şunu hatırlatalım; oralarda Amerikan ve İngiliz ekonomisi anlatılıyor. Biraz da Türk basınını okusun da ülkenin gerçek gündeminden haberdar olsun. Sokakteki insanın bu muhayyel kira düşüşünden haberi yok. Kimse bu milletin aklını, zekasını hafife almasın. Sayın Şimşek'i bize eskisine göre biraz daha sağduyulu ve rasyonel diye sundular ama görüyoruz ki, o da AKP'nin hayal dünyasına kendisine kaptırmış."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Şimşek, Deniz Yücel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kiralara yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kiralara yönelik sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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