CHP Sözcüsü Sarı, Üsküdar'da 20 Ekim'deki başkanvekili seçiminde aday çıkaracak - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Sarı, Üsküdar'da 20 Ekim'deki başkanvekili seçiminde aday çıkaracak

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CHP Sözcüsü Sarı, Üsküdar\'da 20 Ekim\'deki başkanvekili seçiminde aday çıkaracak
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar'da 20 Ekim Salı günü yapılacak Belediye Başkanvekili seçiminde aday çıkaracaklarını açıkladı. Sarı, CHP'nin 9, YENİ Parti'nin 9 belediye meclis üyesine karşı Cumhur İttifakı'nın 23 üyesi olduğunu belirterek üç adaylı yarış olacağını söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar'da 20 Ekim Salı günü yapılacak Belediye Başkanvekili seçiminde aday çıkaracaklarını açıkladı. Sarı, "Üsküdar'da 9 belediye meclis üyemiz var, 9 da YENİ Partili belediye meclis üyemiz var. Cumhur İttifakı'nın 23 belediye meclis üyesi var. YENİ Partili arkadaşlarımız, aday çıkartmak istediklerini söylediler. Biz de kendi adayımızı çıkartacağız. Yani üç adaylı bir yarış olacak" dedi.

Mahkemenin tedbir kararını kaldırdığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Mehmet Ali Yüksel'in atanmasının ardından il binasında yüzlerce partilinin katılımıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Yüksel, CHP Sözcüsü Müslim Sarı ile birlikte gazetecileri makamında ağırladı. Sarı ve Yüksel, gündeme ilişkin gazetecilerle sohbet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olası başkanvekilliği seçimine ilişkin YENİ Parti ile iş birliği konusunda Yüksel, "Temel anlayış şu. O arkadaşlarımız bizim yıllardır kol kola, omuz omuza olduğumuz arkadaşlar. Ben görevime başlayınca beni İstanbul'da YENİ Parti'nin neredeyse yarıdan fazla ilçe başkanı tebrik için aradı. 'Abi, çok mutlu olduk' dediler. Dolayısıyla biz o arkadaşlarımızla tabii Genel Başkanımızın, Merkez Yönetim Kurulu'muzun çizdiği hukuk ve siyasal sorumluluk çerçevesi dışındaki tüm o arkadaşlarımızı kendimizden çok farklı görmüyoruz. Duygumuz öyle. İktidara karşı, AK Parti'ye karşı bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelede nasıl sonuç alınacaksa genel merkezimizin talimatları doğrultusunda bu işe hizmet sunmaya çalışacağız. Ben çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Eskişehir örneği gibi meclis üyesi sayımız kat be kat fazlaydı ama ona rağmen büyük resme baktı CHP ve gereken yapıldı. AK Parti'ye kazandırılmadı Türkiye Belediyeler Birliği" ifadelerini kullandı.

"TABANDA AYRIŞMA YOK"

Müslüm Sarı da aynı konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Biz AKP'ye, Cumhur İttifakı'na karşı bir siyasal hat içinde mücadele ediyoruz. Dolayısıyla CHP'den ayrılıp giden YENİ Partili arkadaşların bakımından da durum böyledir. Esasen biz bu ayrışmayı yapay bir ayrışma olarak görüyoruz. Yani böyle bir politik, ideolojik bir ayrışma yok. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçişini protesto gösterilerinde CHP bayrağını dalgalandıran Ayşe teyze ile YENİ Parti bayrağını dalgalandıran Ayşe teyze aynı duygu içinde. Tabanda bir ayrışma yoktur. Bir siyasal mücadele olabilir. CHP her zaman bu siyasal mücadelelere açık bir parti. Bu ayrışma yapay bir ayrışmadır. Biz siyasal hat olarak AKP karşıtı içinde olan bütün partilerle birlikte hareket ediyoruz. Bizden giden arkadaşlarımızla ekstra birlikte hareket etmek istiyoruz. Bununla ilgili çabalarımız açık ortada."

"AKP'YE KARŞI BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Türkiye Belediyeler Birliği seçimini anımsatan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeler Birliği seçiminde biz özveride bulunduk. Yani CHP'nin üye sayısı iki kat olmasına rağmen YENİ Partili üyelerden, biz özveride bulunarak orası Cumhur İttifakı'na geçmesin diye aday çıkartmayıp YENİ Parti'nin adayını destekledik. O da eskiden CHP'den seçilmiş bir belediye başkanıydı. Dolayısıyla İstanbul'da da olası durumlara karşı birlikte hareket etme, ayrışmanın tarafı olmama konusunda azami çabayı sarf ediyoruz. CHP'nin kurumsal kimliğini de kimseye çiğnetmeyiz. Yani CHP'nin kurumsal kimliği içinde siyaset yapan herkesin o kimliğe uygun hareket etmesini bekliyoruz. Bir ayrışmanın tarafı olmak istemiyoruz. İBB'de de olası bir seçim durumunda bizden ayrılıp giden ya da gitmeyen ama siyasal aidiyeti bizde hissetmeyen bütün arkadaşlarımızla AKP'ye karşı birlikte hareket edeceğiz. Bir problem olmayacak."

"HER TÜRLÜ SÜRPRİZ AÇIK"

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından 20 Ekim'de yapılacak seçime ilişkin de Sarı, şöyle konuştu:

"Üsküdar'da şu anda 9 belediye meclis üyemiz var CHP'li, 9 da YENİ Partili belediye meclis üyemiz var; toplam 18. Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın 23 belediye meclis üyesi var. Yani 5 belediye meclis üyesi bizden fazlalar. Temaslarımız devam ediyor YENİ Partili arkadaşlarımızla. Onlar aday çıkartmak istediklerini söylediler. Biz de kendi adayımızı çıkartacağız. Yani üç adaylı bir yarış olacak. Seçimlerin sonucu belli olmaz. Sandığa girersiniz, farklı sonuçlar çıkabilir her zaman. Bizim Eyüpsultan'da 23 belediye meclis üyemiz vardı. 19 oy aldık. Dolayısıyla her türlü sürprizler açık. Sandık bu. Biz CHP olarak kendi adayımızı çıkartacağız."

"HAYRETLE KARŞILAYACAĞINIZ DÖNÜŞLER OLACAK"

Yüksel, parti içi örgütlenme konusunda, "Çok kısa sürede hepinizin hayretle karşılayacağınız, 'Bu kadarını biz bile ummuyorduk, nasıl olur böyle bir şey' diyeceğiniz çok kitlesel çok büyük dönüşler olacak. Buna hazırlıklı olun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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