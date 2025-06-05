CHP Sözcüsü Yücel'den Özgür Özel'e Soruşturmaya Tepki

(ANKARA) – CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Yücel, "Yarattığınız bu hukuksuzluk düzenine yenilmeyeceğiz. Uyguladığınız bu düşman hukuku bize işlemez, işlemeyecek" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkide bulundu. Yücel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında, 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından re'sen soruşturma başlatmış. Elbette şaşırmadık! Yarattığınız bu hukuksuzluk düzenine yenilmeyeceğiz. Uyguladığınız bu düşman hukuku bize işlemez, işlemeyecek. Bizim zırhımız gençler, emekliler, asgari ücretliler, dar gelirliler! Bizim zırhımız ezilenler! Bizim zırhımız 86 milyon vatandaşımız!

Sizin talimatlı yargınız varsa bizim söylemekten usanmayacağımız doğrularımız, Silivri zindanlarına sığmayacak kadar büyük cesaretimiz var! Talimatlarla yargıya yön veren siz, Tertemiz insanları sıra sıra dizip terörist muamelesi yaparak kriminalize etmeye çalışan siz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Genel Başkanımızı, geleceğin cumhurbaşkanını ve belediye başkanlarımızı hedef alan siz, Hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hiçe sayan yine siz, Ama suçlu biz, soruşturulan biz öyle mi? Meydanlardaki milyonları tutuklayamazsınız, bizi bitiremezsiniz! Milletle savaşan kaybeder. Kaybedeceksiniz!"