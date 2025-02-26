CHP Sözcüsü Yücel: Genel Başkanımız Özgür Özel'e Yöneltilen Tehdit, Yalnızca Ona Değil, Aynı Zamanda Demokrasiye ve Millet İradesine Yöneltilmiştir - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Yücel: Genel Başkanımız Özgür Özel'e Yöneltilen Tehdit, Yalnızca Ona Değil, Aynı Zamanda Demokrasiye ve Millet İradesine Yöneltilmiştir

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığını yapıp da tehdit edilmeyen, saldırıya, linç ve suikast girişimine uğramayan kimse yoktur. Genel Başkanımız Özgür Özel’e yöneltilen tehdit, yalnızca ona değil, aynı zamanda demokrasiye ve millet iradesine yöneltilmiştir." dedi.

26.02.2025 23:07
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(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığını yapıp da tehdit edilmeyen, saldırıya, linç ve suikast girişimine uğramayan kimse yoktur. Genel Başkanımız Özgür Özel'e yöneltilen tehdit, yalnızca ona değil, aynı zamanda demokrasiye ve millet iradesine yöneltilmiştir." dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" sözlerine tepki gösterdi. Yücel açıklamasında şunları  kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığını yapıp da tehdit edilmeyen, saldırıya, linç ve suikast girişimine uğramayan kimse yoktur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yöneltilen tehdit, yalnızca ona değil, aynı zamanda demokrasiye ve millet iradesine yöneltilmiştir. Türkiye'nin 1. partisinin Genel Başkanını kimse bu şekilde tehdit edemez, had bildiremez. Yaverleri dahi FETÖ'cü çıkmış biri, hiç edemez, hiç bildiremez! Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuştur. Baskıya boyun eğmez, kimden gelirse gelsin tehditlere pabuç bırakmaz!"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Yücel: Genel Başkanımız Özgür Özel'e Yöneltilen Tehdit, Yalnızca Ona Değil, Aynı Zamanda Demokrasiye ve Millet İradesine Yöneltilmiştir - Son Dakika

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