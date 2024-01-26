CHP ve Memleket Partisi ittifakı tıkandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi ile yerel seçimde ittifak konusunda yapılan görüşmelerde kabul edilemez talepler nedeniyle sürecin tıkandığını belirterek, "Sayın Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik." ifadesini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yücel, CHP ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakerelerin yürütüldüğünü bildirdi.

CHP tabanının kabul edemeyeceği talepler nedeniyle sürecin tıkandığını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Bu görüşmeler esnasında, 'ilkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sayın Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz."