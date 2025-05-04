CHP'ye Saldırıya Tepki Gösterdiler

HABER: İleyda ÖZMEN/ KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan saldırının, onun şahsında tüm CHP ve demokrasiye inanan herkese yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninden sonra yapılan fiziksel saldırının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine, partililer ve yurttaşlar CHP Genel Merkezi'nin önünde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Genel Merkez'de ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bir kokağın sinsici yaklaşıp, kalleşçe yaptığı bir saldırıya maruz kaldı Genel Başkanımız. Bu, Genel Başkanımızın şahsında tüm Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve demokrasiye inanan herkese karşı yapılan bir saldırıdır. Biz bu saldırıyı yapan alçağın ve bu maşayı tutanların kimler olduğunu biliyoruz. O nedenle bu konunun araştırılmasını ve bu maşayı tutanların da ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Bugün AK Parti döneminde bu

saldırının gerçek failleri ortaya çıkartılmayacak olsa da Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde bu saldırıyla ilgili gerekli araştırmaları yapacağız. Arkalarında kimler olduğunu ortaya çıkartacağız. Saldırıyı yapan kriminal bir kişinin üzerine bırakılmak istenen bir konu olduğunu anlaşılıyor. Ancak bu kişinin geçmişte işlediği cinayetlerden yola çıkarak bu kişi özel olarak tercih edilmiş, özel olarak bugün saldırıyı gerçekleştirdiği noktaya yerleştirilmiş ve neticesinde de bugün itibarıyla daha beter, daha felaket bir sonucu da konuşuyor olabilirdik. Buradan anlıyoruz ki Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, tüm Cumhuriyet Halk Partili yöneticilere ve demokrasiye inanan herkese verilmek istenen mesaj var. Bir korkutma mesajı var. Biz bu mesajları çok gördük. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu AK Parti karanlığından Türkiye'yi kurtaracağız."