Cibuti Açıklarında Göçmen Tekne Faciası

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ADDİS ABABA, 2 Ekim (Xinhua) -- Cibuti açıklarında Salı günü iki teknenin batması sonucu en az 45 göçmen yaşamını yitirdi.

Uluslararası Göç Örgütü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, göçmen teknelerinin Yemen'den ayrıldığında içinde 310 kişi barındırdığını ve şu ana kadar 32 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Ajans, arama ve kurtarma çalışmalarında ülkenin acil servis hizmetlerine destek verdiklerini belirtti.