CICA 7. Zirvesi\'nde Wang Yi, Asya ülkelerine dayanışma ve işbirliği çağrısı yaptı

BAKÜ, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi olarak katıldığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Wang, perşembe günü yaptığı konuşmada CICA'nın Asya ülkelerinin girişimiyle kurulan ve ortak çabalarıyla geliştirilen bir diyalog ve işbirliği platformu olduğunu söyledi.

Wang, kuruluşundan bu yana CICA'nın Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'ni aktif şekilde savunduğunu, güven artırıcı önlemler alanındaki işbirliğini sistemli biçimde geliştirdiğini, çok taraflılığı kararlılıkla hayata geçirdiğini ve Asya'da barış ve güvenliğe yönelik güvenin temelini güçlendirmek için aralıksız çaba gösterdiğini belirtti.

Azerbaycan'ın CICA dönem başkanlığı sırasında işbirliğini ilerletmek üzere sergilediği çabaları takdirle karşıladıklarını belirten Wang, Çin'in CICA sürecine güçlü destek vermeye ve aktif katılım sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Dünyada yüzyıldır görülmemiş değişimlerin hız kazandığına dikkat çeken Wang, Asya ülkelerinin ancak ortak geleceğe sahip bir topluluk bilincini geliştirerek, tarihin doğru tarafında yer alarak ve dayanışma ile işbirliğini sürdürerek çağın ön saflarında yer alabileceğini, krizleri fırsata dönüştürebileceğini ve birlikte daha iyi bir gelecek inşa edebileceğini vurguladı.

Wang, Çin'in barışçıl kalkınma yoluna kararlılıkla bağlı kalacağını, yüksek kaliteli kalkınmasıyla uluslararası ortama daha fazla istikrar kazandıracağını ve küresel büyümeye daha güçlü bir ivme sağlayacağını kaydetti.

Wang, uzlaşı sağlamak, işbirliğini derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip barışçıl, istikrarlı, müreffeh, açık ve kapsayıcı bir Asya topluluğunu birlikte inşa etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya ve böylece dünya barışına ve kalkınmasına Asya olarak daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Zirveye katılan temsilciler, CICA bölgesindeki güvenlik ve kalkınma durumu ile güven artırıcı önlemlerin uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, üye ülkelerin çok taraflılığı benimsemesi, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi, ortak zorluklarla mücadele etmesi, Küresel Güney'in ortak çıkarlarını koruması ve Asya'da barış ve kalkınmayı teşvik etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Zirve sırasında 7. CICA Zirvesi Bakü Bildirisi kabul edildi ve yayımlandı.

Wang, zirve kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ve Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile ayrı ayrı görüştü. Wang ayrıca çeşitli ülkelerden üst düzey yetkililerle dostane görüş alışverişinde bulundu.