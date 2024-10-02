Cide'de Fırtına ve Dalgalar Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cide'de Fırtına ve Dalgalar Zarar Verdi

Geniş Video İzle

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına ve dev dalgalar yaşamı olumsuz etkiledi, yollar sular altında.

02.10.2024 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KASTAMONU'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, Cide ilçesinde dev dalgalar sahili dövdü, Cide- Bartın yolunu deniz suyu bastı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. İlçede akşam saatlerinden itibaren metrelerce yükselen dalgalar sahili dövdü. Cide-Bartın yolu deniz suyu ile doldururken, sahil şeridindeki evlerin giriş katlarını da su bastı. Cide Kaymakamlığı, Cide Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir mücadele veriyor. Cide-Bartın yolunda araç geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor.

Cide\'de Fırtına ve Dalgalar Zarar Verdi
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Kastamonu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Ulaşım, Bartın, Yaşam, Dünya, Çevre, Cide, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cide'de Fırtına ve Dalgalar Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
22:37 İsrail’den uykuları kaçıracak yeni tehdit ’Bu geceyi’ işaret ettiler İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Netanyahu ’İran bedelini ödeyecek’ dedi Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:14 Adana’da yaşlı kadına akrabasından işkence Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü Adana'da yaşlı kadına akrabasından işkence! Caniyi yakalayan mahalleli hortumla öldüresiye dövdü
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 05:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: Cide'de Fırtına ve Dalgalar Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement