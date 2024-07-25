Çiftçi Ailesinin Kızı Üniversitede Gerçekleştirdiği Proje ile İş Sahibi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftçi Ailesinin Kızı Üniversitede Gerçekleştirdiği Proje ile İş Sahibi Oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi Iraz Aktay, çiftçi ailesinin gübrelerin toprak yapısını bozduğunu fark etmesi üzerine bitki büyüme verimini artıran mikrobiyal gübre üretti. TÜBİTAK'tan destek alan ve kendi şirketini kuran Aktay, düşük maliyetli gübre üretimiyle başarılı oldu.

25.07.2024 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçi ailenin kızı, çocukluk hayalini üniversitede geliştirdiği proje ile gerçekleştirdi

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi daha mezun olmadan kendi işinin sahibi oldu.

Ailesi çiftçi olan ve üretim yaparken gübrelerin toprak yapısını bozduğunu, bitki büyüme verimde kazanç kaybına sebep olduğunu fark eden ve buna çözüm geliştirmek isteyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi Iraz Aktay, bitki büyüme verimini ve toprağın su tutma kapasitesini artıran mikrobiyal gübre üretti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuba Artan Onat ile hazırladığı; 'Siyanobakterilerin Mikrobiyal Gübre Olarak Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması' proje ile TÜBİTAK'tan destek alan ve kendi şirketini kuran Iraz Aktay; faydalı siyanobakterileri kullanarak, topraktaki inorganik fosfat miktarını azaltan, bitki büyüme verimini ve toprağın su tutma kapasitesini artıran düşük maliyetli mikrobiyal gübre üretmeyi başardı. Adanalı çiftçi bir ailenin kızı olduğunu ve çocukluğunda bu yana gübre üretme hayali kurduğunu ifade eden Aktay şunları söyledi;

"Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Niğde Teknopark içerisinde kurulmuş TÜBİTAK ortaklığında kurulmuş Biyotenkoloji Şirketi'nin kurucu genel müdürüyüm. Lisans eğitiminin ikinci sınıfında biyoteknoloji dergisi kurmak istediğimi hocalarıma belirtmiştim ve hocalarım desteklerini asla esirgemediler şu anda biyoteknoloji dergisini kurduk ve 13.sayımız yayınladı" dedi. Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen II. AR-GE Proje Pazarı ve Üniversite Tanıtım Günleri'nde Tarım, Gıda ve Çevre Bilimleri kategorisinde 1. Olan ve projesi TÜBİTAK tarafından desteklenen Iraz Aktay; "TÜBİTAK'ın Genç Girişimcilik Programına gübre projemle başvurmuştum ve bu projem dördüncü sınıfımın ilk döneminde onaylandı. Ben mezun bile olmadan kendi biyoteknoloji şirketimin sahibi oldum" ifadelerine yer verdi. Çiftçi bir ailenin kızı olarak kendi hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Aktay bölümü ile ilgili tavsiyelerde de bulundu.

Aktay; "Biyoteknoloji Bölümü hem temel bilimlerin hem de mühendislik bilimlerinin ortak bir alanda buluştuğu bir bilim alanıdır. Ben çiftçi bir ailenin kızı olarak gübre üretme hayallerimi üniversitede gerçekleştirdim. Dünyamız için yararlı bir ürün üretmek isteyen arkadaşlarıma Biyoteknoloji Bölümünü tercih etmelerini tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Tübitak, Niğde, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi Ailesinin Kızı Üniversitede Gerçekleştirdiği Proje ile İş Sahibi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 01:39:39. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçi Ailesinin Kızı Üniversitede Gerçekleştirdiği Proje ile İş Sahibi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement