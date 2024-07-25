Çiftçi Ailesinin Kızı Üniversitede Gerçekleştirdiği Proje ile İş Sahibi Oldu

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Çiftçi ailenin kızı, çocukluk hayalini üniversitede geliştirdiği proje ile gerçekleştirdi

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi daha mezun olmadan kendi işinin sahibi oldu.

Ailesi çiftçi olan ve üretim yaparken gübrelerin toprak yapısını bozduğunu, bitki büyüme verimde kazanç kaybına sebep olduğunu fark eden ve buna çözüm geliştirmek isteyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi Iraz Aktay, bitki büyüme verimini ve toprağın su tutma kapasitesini artıran mikrobiyal gübre üretti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuba Artan Onat ile hazırladığı; 'Siyanobakterilerin Mikrobiyal Gübre Olarak Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması' proje ile TÜBİTAK'tan destek alan ve kendi şirketini kuran Iraz Aktay; faydalı siyanobakterileri kullanarak, topraktaki inorganik fosfat miktarını azaltan, bitki büyüme verimini ve toprağın su tutma kapasitesini artıran düşük maliyetli mikrobiyal gübre üretmeyi başardı. Adanalı çiftçi bir ailenin kızı olduğunu ve çocukluğunda bu yana gübre üretme hayali kurduğunu ifade eden Aktay şunları söyledi;

"Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Niğde Teknopark içerisinde kurulmuş TÜBİTAK ortaklığında kurulmuş Biyotenkoloji Şirketi'nin kurucu genel müdürüyüm. Lisans eğitiminin ikinci sınıfında biyoteknoloji dergisi kurmak istediğimi hocalarıma belirtmiştim ve hocalarım desteklerini asla esirgemediler şu anda biyoteknoloji dergisini kurduk ve 13.sayımız yayınladı" dedi. Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen II. AR-GE Proje Pazarı ve Üniversite Tanıtım Günleri'nde Tarım, Gıda ve Çevre Bilimleri kategorisinde 1. Olan ve projesi TÜBİTAK tarafından desteklenen Iraz Aktay; "TÜBİTAK'ın Genç Girişimcilik Programına gübre projemle başvurmuştum ve bu projem dördüncü sınıfımın ilk döneminde onaylandı. Ben mezun bile olmadan kendi biyoteknoloji şirketimin sahibi oldum" ifadelerine yer verdi. Çiftçi bir ailenin kızı olarak kendi hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Aktay bölümü ile ilgili tavsiyelerde de bulundu.

Aktay; "Biyoteknoloji Bölümü hem temel bilimlerin hem de mühendislik bilimlerinin ortak bir alanda buluştuğu bir bilim alanıdır. Ben çiftçi bir ailenin kızı olarak gübre üretme hayallerimi üniversitede gerçekleştirdim. Dünyamız için yararlı bir ürün üretmek isteyen arkadaşlarıma Biyoteknoloji Bölümünü tercih etmelerini tavsiye ederim" dedi.