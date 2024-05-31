Çiftçi ve muhtarlar 'Tiny house'lerin kaldırılmasına destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftçi ve muhtarlar 'Tiny house'lerin kaldırılmasına destek verdi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeki 'Tiny House'lerin kaldırılmasına çiftçi ve muhtarlar destek verdi. Kaçak yapılaşmanın, tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

31.05.2024 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçi ve muhtarlar "Tiny house"lerin kaldırılmasına destek verdi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeki "Tiny House"lerin kaldırılmasına çiftçi ve muhtarlar destek verdi. Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, kaçak yapılaşmanın, tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Muhtarlar, çiftçi kuruluşları ile bazı STK temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasını Keşan köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik yaptı. Tarımın, ülkelerin gıda güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam, milli gelire katkı, ihracat ve çevre koruma gibi çok fonksiyonlu özelliği ile dünyanın her ülkesinde stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kemik, "Kaçak yapılaşma, tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. İlimiz, ülkemiz çeltik üretiminde birinci, ayçiçeği üretiminde birinci, buğday üretiminde 4. sırada yer alarak, stratejik ürünlerin üretildiği verimli toprakları ile ön plana çıkmaktadır. Son günlerde hem ilimiz Edirne'de hem diğer illerimizde tarım arazilerinin amaç dışı kullanıldığını görmekteyiz" dedi.

"İmarlı parseller gibi pazarladığı tespit edilmiştir"

Edirne'de tüzel kişiler veya şahısların kooperatif kurarak ya da kişisel olarak tarım arazilerini satın alındığını ve bu arazilerde 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde tarım dışı kullanım izni alınmadan ve 3494 sayılı imar kanunu gereği, imar planı yapılmadan kooperatif yönetimler tarafından tapu tescili olmayacak şekilde fiili hisseler oluşturulduğu kooperatif üyesi olarak hisse satın alınması durumunda her bir hisse içinde geçici veya kalıcı yapılar konulduğunun gözlemlendiğini belirten Kemik, "Ayrıca bu alanların tel, çit, tahta gibi malzemelerle bölündüğü, aralarına yollar yapıldığı, kanalizasyon su ve elektrik hattı döşendiği, imarlı parseller gibi pazarladığı tespit edilmiştir. Tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulduğunun ve bitkisel, hayvansal üretimden tamamen çıktığı gözlemlenmiştir. Salgın hastalıklar ve savaşlar yaşadığımız bu dönemde gıdaya erişimin ne kadar zor ve önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Bu şartlar göstermiştir ki, dünyada en önemli şey gıda ve bu gıdaya sağlıklı bir şekilde ulaşmaktır" diye konuştu.

"Tarımın devamlılığını korumak zorundayız"

Kemik, özellikle pandemi döneminden sonra "tiny house" ve bu tarz yapıların hızla çoğaldığın altını çizerek, "Tarımsal alanları ve çevreyi tehdit ettiği gözlemlenmiştir. Tarım arazilerinde yapılaşma konusunda toprak ve arazi kullanımı kanunu göz önünde bulundurularak tarım arazilerindeki yapılaşmanın izinli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlayarak tarımın devamlılığını korumak zorundayız. İlimizdeki ilgili kurum ve mercilere Edirne'de tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak tiny house ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi konusunda yaptıkları çalışmalar için desteklerimizi sunar ve teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Toplanan kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi ve muhtarlar 'Tiny house'lerin kaldırılmasına destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçi ve muhtarlar 'Tiny house'lerin kaldırılmasına destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement